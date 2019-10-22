وطن النهار

حرصا من كلية العمارة بجامعة الكويت على التطوير المستمر للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وسعيا منها لرفع كفاءة أعضاء هيئة تدريسها وطلبتها لاعداد جيل جديد يلبي متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع، نظمت الكلية ورشة عمل تحت عنوان «تشجيع البحث العلمي وتبادل المعرفة» بهدف استكشاف دور معرض الهندسة المعمارية كوسيلة لانتاج المعرفة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس في كلية العمارة وطلبة الماجستير ومصممي المعارض في المجلس الوطني للثقافة والفنون والمعماريين العاملين في القطاع الخاص، وذلك في قاعة العرض في الحرم الجامعي - العديلية.

تحدث خلالها عميد كلية العمارة د. عمر خطاب والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية د. أسيل الرقم، والمعمارية زهرة علي بابا والمعماري حامد بوخمسين للحديث عن دور المنسق، وتحدث عن دور الأكاديمي د. عادل المؤمن ود. شيخة المباركي، أما دور الممارس فقد تحدث المعماري ناجي موجيس والمعمارية عائشة الصقر، فيما شارك المقيم لبرنامج ماجستير العمارة البروفسور فرانسيسكو سانين من جامعة المملكة المتحدة بجميع المواضيع المطروحة خلال ورشة العمل وتمت الاستفادة من آرائه وخبراته.

وقالت الرقم إن كلية العمارة استضافت هذه الورشة التي تهدف الى فهم دور الانتاج البحثي من خلال الوظائف الثلاث للمعرض المعماري وهي المنسق كمسهل ومنظم للمحتوى والموضوع، والأكاديمي كمشارك نشط حيث يتم استيعاب الخطاب النقدي والمعرفة النظرية والعملية، والممارس كاطار عمل من خلال النقاش النقدي، مبينة أنهم ألقوا الضوء كذلك على امكانات المعرض المعماري في تعزيز تبادل المعرفة وسد الفجوة من الجانب الأكاديمي والتنظيم والممارسات المهنية في مجال الهندسة المعمارية.

واعتبرت الرقم البحث العلمي ركيزة التنمية والتقدم وركن اساس من أركان المعرفة الانسانية بجميع مجالاتها، وقالت انه نتيجة للادراك الواعي للدور الذي يلعبه البحث العلمي في النهوض بالدول، قامت العديد من الجامعات العالمية باعادة النظر في بنائها الوظيفي والتنظيمي ليصبح البحث العلمي ليس مجرد احدى المهام والوظائف الرئيسة، بل الوظيفة المحورية لها، ادراكا منها أن الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعات في البحث العلمي يمكن أن يؤدي الى تنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية للدول والعالم أجمع.

