وطن النهار

برعاية الامين العام للامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالكلية الاسترالية د. حبيب أبل وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أقامت الكلية الاسترالية ملتقى للتعليم العالي تحت عنوان «التعلم الالكتروني»، بحضور عدد من الاكاديميين المختصين، الذين سلطوا الضوء على التجربة الدولية للتعليم الالكتروني. واكد عضو مجلس امناء الكلية د. محمد الرميحي، أن عالمنا اليوم تجتاحه مجموعة من المتغيرات العميقة التي تؤثر على حياتنا وعلى استمرار الأجيال القادمة بأن تتمتع بما تمتعنا به أو نحرم منه، مشيرا الى ان من أهم تلك المتغيرات أن العالم لم يعد قادرا على تكميم الأفواه مهما كانت السلطات التي تحكمه، فالكل قادر على التواصل بين الأفراد والجماعات بطريقة أو بأخرى.

وتابع: «وسائل التواصل سهلت وصول الثورة الكبرى في عالم الانترنت فيما يعرف اليوم بالفضاء العالمي المفتوح، وذلك يحمل مخاطر ضخمة وغير محددة النتائج على المجتمعات، لأن أيا من الفاعلين الأفراد أو الجماعات أو الدول تستطيع أن تشيع افكارها وأيديولوجيتها وتمرر مصالحها وتجند موالين لها وتغير موقف الرأي العام متى ما أرادت، ولأي جمهور يمكن أن تستهدفه». وتساءل: ما العمل أمام هذا التغير المؤثر على السلوك والاجتماع الانساني؟، مضيفا «واضح أن الحل هو بناء قدرات لدى الفرد والمجتمع تكون قادرة على ايجاد آلية تعضد من القدرة على زيادة مناعة الفرد والجماعة للتفريق بين الصالح والطالح، أي تعليم مناعي ان صح التعبير، او خلق (المناعة المعرفية).

وقال: «لن يتحقق ذلك إلا من خلال أنظمة تعليمية تتميز بالجودة والقدرة على التحليل العقلاني ما يمنع الفرد أو الجماعة من الوقوع في حبائل تلك الأيديولوجيات أو الدعايات أو الترويجات، وتقدم للجيل طريقة منهجية تجعله متسائلا ومقيما لما يرده من أفكار أو معلومات أو اغراءات».

ومضى قائلا: «من هنا يتوجب أن يتوفر للتعليم مسار مستمر ومتكامل ومفتوح على حياة متغيرة بشكل دائم وسريع وتمكين هذا الجيل من الولوج بسلاسة الى ما يعرف اليوم بالاقتصاد الرقمي فاطفال اليوم سوف يعملون في وظائف ومهام لا وجود لها اليوم .

واكد ان التعليم سوف يصبح خدمة ذاتية تقدم للناس في أي سن وفي أي وطن وفي أي وقت، وهو تعليم دائم، اليوم 42% من المتعلمين في الولايات المتحدة و50% من المتعلمين في الهند والصين يعلمون أنفسهم باستخدام موارد الانترنت.

وبين أن بعض المجتمعات في السنوات العشر القادمة سوف تتخلص من المدارس التقليدية، وحتى الكتب الجامعية المطبوعة سوف تندثر في نفس تلك الفترة، والذكاء الاصطناعي سوف يكون له تأثير ايجابي على التعليم.

واشار الى انه أصبح معروفا بشهادة كبار اهل المال والمبدعين في عالمنا اليوم، أن النجاح في الحياة بدون شهادة جامعية أصبح ممكنا بل ومفضلا أيضا، الا أن الاقتناع بذلك عملية صعبة ان لم تكن مستحيلة في فضائنا الثقافي بسبب استقرار قناعات جامدة وغير مرنة، مبينا ان لم نغير تعاطينا جذريا مع طرق التعليم فسنظل نخرج أفرادا ممحية أميتهم ربما الهجائية وليس التقنية أو الحضارية. واضاف: «نحن مازلنا نكتب ونطالب بالنظر الى التعليم الموجود حيث انه، في مجتمعات الخليج النفطية توفرت الكثير من الموارد للتعليم الا أن الفضاء الثقافي لم يساعد على احداث نقلة نوعية في التعليم واستخدام المهارات الرقمية للحصول على وظائف في المستقبل كثيرة منها أو ربط الشهادة بالوظيفة».

واردف بالقول: ولان الدولة هي المشغل الأكبر في المجتمع، فأصبحت الشهادة الممر، الى درجة حدوث خلل ضخم في محاولات الحصول على الشهادة (بأي ثمن)، حتى التزوير مع الأسف أما السبب الثاني فهو تأخر الارادة السياسية، خاصة في التشريع لمسايرة اطلاق التعليم المتميز، واستخدام الأدوات الجديدة و المهارات الرقمية في مجال التعليم وتجويده. واوضح ان لهذه الأسباب عملت الكلية الأسترالية في الكويت لتنظيم هذا الملتقى من أجل التشارك في التفكير للاجابة عن السؤال كيف لنا أن نتقدم في مجال تجويد التعليم وتحرير العقول لغد أفضل ولجيل سوف يواجه صعابا لم يواجهها جيل سابق على عظم ما واجه.

هذا وقد ترأس الجلسة الاولى رئيس الكلية الاسترالية عصام زعبلاوي، والذي تطرق فيها نائب أول الرئيس قسم الخدمات الدولية بجامعة كوينزلاند المركزية اليستير داوسون، الى التجربة الدولية للتعليم الالكتروني من حيث الوضع والايجابيات والسلبيات والاتجاهات والتحديات.

وترأس الجلسة الثانية التي سلطت الضوء على الوضع الحالي ومستقبل التعليم الالكتروني بين المزايا والعيوب والتحديات والحلول المقترحة والتوصيات استاذ هندسة الصناعة بجامعة الكويت د. طارق الدويسان، حيث تناول نائب رئيس قسم العلوم الانسانية بجامعة الاردن د. احمد مجدوبة، تجربة الجامعة الاردنية في تنفيذ المختلط، فيما تطرق عميد عمادة التعليم عن بعد بجامعة الملك عبدالعزيز د. هشام برديسي، الى تطور التعلم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي السعودية في جامعة الملك عبدالعزيز.

