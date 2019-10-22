وطن النهار

نفذت فرقة إطفاء حولي صباح امس تمريناً عملياً في مبنى مستشفى دار الشفاء وذلك ضمن خطة الادارة العامة للاطفاء للوقوف على جهوزية رجل الاطفاء ولتمرين الموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والشركات والمرافق الصحية.

فرضية التمرين تقوم على اندلاع حريق في الدور السابع بمبنى مستشفى دار الشفاء ونتج عنه حريق في ثلاث غرف في نفس الجناح وعلى اثر ذلك توجهت فرقة الإطفاء مركز حولي، حيث تم إخلاء جميع المرضى والمراجعين والطواقم الطبية والإدارية في الدور السابع وتم انقاذ شخص مصاب في الدور الأول عن طريق السلم.

