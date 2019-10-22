وطن النهار

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مندوب شركة مستلزمات طبية وأدوية سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1000 دينار عن تهمة خيانة الامانة.

وقد اسند الى المتهم انه حاز المبالغ المبينة القدر بالمحضر والمملوكة للشركة والمسلمة اليه على سبيل الامانة بموجب عقد عمل بصفته مندوب تسويق فتصرف بها لحسابه.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اكدت به دفاع الشركة المحامية انعام حيدر بأن المتهم الذي يعمل مندوبا لديهم فإنه يقوم باستلام الادوية من الشركة المجني عليها ثم يقوم ببيعها بالصيدليات ثم يقوم بتسليم النقود لها بيد انه تم اكتشاف أن هناك مبالغ مالية وبضاعة تم الاستيلاء عليها من المتهم وتقدر قيمتها بواحد وعشرين الفا و921 دينارا ولا يعلم سبب قيام المتهم في ذلك، وان الشاهدة التي تعمل دكتورة قامت باخبارهم بأنها قامت بسداد جزء من قيمة الدين ويقدر بـ 10 آلاف دينار وتم تسليم المبلغ للمتهم وبمواجهتها بالفاتورة التي عليها ختمها وتوقيعها فقد انكرتها ولم تقم باستلام البضاعة من المتهم التي تفيد ذلك باعتبارها مزورة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه قد استقام الدليل اليقيني على صحة هذه الجريمة وثبوتها في حقه بكل عناصرها القانونية وفق قناعة المحكمة بشكل جازم ويقيني وذلك اخذا من اقوال المبلغ والشاهدة وانها تطمئن لشهادتهما وتعول عليها في قضائها على الرغم من ان المتهم غادر الكويت وفق ما ورد في محضر التحريات كذا خلو الاوراق من وجود تقرير الادلة الجنائية يفيد بصحة التزوير في التوقيع والختم المنسوب للشاهدة من عدمه.

