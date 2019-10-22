وطن النهار

اكد المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارةالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين علي حسن بدعوة كريمة من العم ابراهيم طاهر البغلي في عام 2007م شاركنا في تأسيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين باعتبارنا من المتخصصين في المجالات المختلفة والعاملين في مختلف المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الإجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها المتتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بالدرجة المطلوبة وبعد إشهارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 25 / 6 / 2014م. جاء ذلك خلال القاء محاضرة في الحلقة النقاشية بعنوان «في بيتي... مسن» التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للمسنين في مركز تنمية المجتمع صباح الأحمد (أ) التابع لإدارة تنمية المجتمع بوزارة الشؤون الاجتماعية الساعة (10) من صباح يوم الأثنين الموافق 7 أكتوبر 2019م وبحضور رئيس مركز تنمية المجتمع صباح الاحمد الاستاذة نورة الحشان وامل العجمي من مكتب التوجيه والإرشاد ومدير ادارة تنمية المجتمع الأستاذة نادية العازمي وعدد من طلبة مدارس منطقة صباح الاحمد والمهتمين في مجال المسنين.

وأوضح علي حسن نهدف من خلال عملنا في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في تأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصيلة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية بتعزيز العمل الأهلي تجاه المسنين في المجتمع، أخذنا على عاتقنا أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بدرجة تدعم وتمكن وزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق الأهداف العامة لها بشأن تقديم أفضل الخدمات والاهتمام بالشؤون والقضايا العامة للمسنين وضمان حصولهم على جميع حقوقهم من خلال نظم وأساليب الرعاية والخدمة والتأهيل المختلفة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. مؤكدا بأن جميع العاملين في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة العم إبراهيم طاهر البغلي لايبحثون عن مردود مادي في خدمة المسنين ولكن نتطلع الى رضى الله.

وتطرق علي حسن الى أهداف الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين حيث قال ان الجمعية تهدف لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمسنين مادية ومعنوية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لتوفير الرعاية للمسنين (رجال نساء) وتقديم الدعم المادي لتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذويهم وأسرهم. ونشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين. والسعي لمنح مميزات خاصة للمسنين بالمستشفيات والعيادات الخاصة.

والمشاركة في تنظيم زيارات داخلية وخارجية للمسنين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويحية. والعمل على إتمام الدور الحكومي الشامل في خدمة المسنين.

وتطرق علي حسن خلال محاضرته الى أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين من خلال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والقطاعات الاهلية وجمعيات النفع العام في مجالات تقديم الخدمات لكبار السن على النحو التالي :

- مذكرة التعاون بين الجمعية ووزارات الدولة (وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية).

- تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي وجمعيات التفع العام (الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين) لصالح كبار السن في المجالات التوعوية وتقديم الخدمات والتأهيل البدني والنفسي والحرفي ودمجهم بالمجتمع ومشاركتهم في التنمية، والتعاون فيما بينهم بموجب المذكرة لتحقيق الرؤية والرسالة والأهداف التالية:

- الرؤية: تحقيق شراكة مجتمعية مستمرة ومتميزة بين القطاع الحكومي وجمعيات النفع العام.

- الرسالة: تعزيز التوعية المجتمعية نحو الشيخوخة الصحية النشطة وتوحيد الجهود في سبيل الارتقاء بصحة المجتمع .

وتطرق علي حسن خلال المحاضرة الى محاور البحث المتعلقة بجائزة جائزة التميز العلمي الثانية للدراسات والبحوث المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين

المحور الأول: سياسات وآليات الحماية الإنسانية للمسنين :

ـــ الأهداف العامة والسياسات والخطط والبرامج للعمل مع المسنين .

ـــ الاتجاهات الحديثة في رعاية المسنين على المستوى الدولي .

ـــ تفعيل الاتفاقات والبرتوكولات الدولية تجاه المسنين .

ـــ الحماية القانونية للمسنين واستشراف الجديد في التشريعات الخليجية والعربية.

ـــ الرعاية المؤسسية للمسنين في ظل التحولات المجتمعية والدولية.

المحور الثاني : الرعاية الاجتماعية الشاملة للمسنين :

ـــ المشكلات الحياتية لكبار السن في الدول الخليجية والعربية .

ـــ مفاهيم وأساليب الرعاية والتأهيل والتدريب المقدمة للمسنين .

ـــ الصحة النفسية للمسنين بين الرعاية الأسرية وبين الرعاية المؤسسية في ضوء التحولات المجتمعية في المجتمعات الخليجية والعربية .

ـــ أهمية التأهيل الصحي والطبي والعلاج الطبيعي للمسنين .

ـــ طرق الحماية والوقاية من انتشار السلوكيات السلبية تجاه المسنين

المحور الثالث : دور المجتمع المدني في مساندة قضايا المسنين :

ـــ دعم جمعيات النفع العام للدور الحكومي في تقديم الرعاية للمسنين .

ـــ دور مؤسسات القطاع الخاص فى استكمال الجهود الحكومية تجاه المسنين .

ـــ أهمية العمل التطوعي في مجال العمل مع المسنين .

ـــ ظاهرة العزوف عن العمل مع المسنين (الأسباب النتائج- الحلول ).

المحور الرابع : أساليب الاستفادة من قدرات المسنين في الوطن العربي:

ـــ مفهوم مرحلة الشيخوخة والمشكلات والصعوبات المصاحبة لها .

ـــ أشراك ودمج المسنين في قضايا التنمية الاجتماعية .

ـــ تمكين المسنين اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

ـــ آليات تنفيذ مشروع (صديق المسن) كما تطرق علي حسن الى لجنة العمل التطوعي لرعاية وتأهيل المسنين حيث تم تأسيس لجنة العمل التطوعي لرعاية وتأهيل المسنين إيماناً من الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بضرورة وأهمية إعطاء الفرصة للمجتمع المدني في دولة الكويت أفراداً وجماعات من الراغبـين في المساهمة في الأعمال الإنسانية والتطوعية المختلفة المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين، لأهمية العمل التطوعي في تقديم المساندة الإدارية والفنية الداعمة للجهود التي تقدمها وتبذلها مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية للمسنين بدرجة يتم من خلالها تحقيق الأهداف العامة للجمعية، وتحقيق السياسات والأهداف العامة لدولة الكويت في رفع مستوى الخدمة والرعاية والتأهيل المقدمة للمسنين .

وأشار علي حسن الى ان بناء مركز الرواد للرعاية الصحية كأحدث مركز لتقديم الرعاية الصحية للمسنين وذوي الأمراض المزمنة في الشرق الأوسط حيث سيتم تشييده وفق احدث النظم المعمول بها في كبرى مستشفيات رعاية وتأهيل المسنين والتعامل مع الأمراض المزمنة عالمياً.

وتطرق علي حسن خلال المحاضرة الى الفكرة والمفهوم لإنشاء مركز الرواد التخصصي للرعاية والتأهيل باعتباره أول مركز متخصص في تقديم الرعاية والتأهيل الصحي والاجتماعي والنفسي والترفيهي للمسنين وذوي الأمراض المزمنة في دولة الكويت .

وفي الختام تقدم المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين علي حسن بالشكر والتقدير لرئيس مركز تنمية المجتمع صباح الاحمد الاستاذة نورة الحشان كما شكر الأستاذة أمل العجمي من مكتب التوجيه والارشاد وشكر مدير إدارة تنمية المجتمع الأستاذة نادية العازمي ولكل العاملين في مركز تنمية المجتمع صباح الاحمد علي الجهود التي يبذلونها في تنظيم ندوات ومحاضرات تهم كبار السن والحث على بر الوالدين.

السيرة الذاتية

الاسم: علـي حســن عبـدالحسـين محمــد

- المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين.

- رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار.

- الخبرة العملية : (36) سنة من العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية وفي مجال رعاية وخدمة وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المسنين / المعاقين / الأيتام / الأحداث) وفي مجال عمل الجمعيات التعاونية .

المؤهلات العلمية :

1- بكالوريوس العلوم الإدارية في إدارة الأعمال والمحاسبة المالية جامعة لندن وود ولاية ميسوري الولايات المتحدة الأميركية في سنة 1985 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.

2- دبلوم العلوم التجارية ــ المحاسبة المالية ــ كلية الدراسات التجارية الكويت (1983م) بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف

الوظائف الإشرافية والتنفيذية التي تم شغلها:

1- مدير إدارة رعاية المسنين .

2- مدير إدارة رعاية المعاقين والمسنين .

3- مدير مكتب المتابعة والتقييم بقطاع الرعاية الاجتماعية.

4- المدير المعين لإدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية .

5- المدير المعين لإدارة جمعية الرحاب التعاونية .

6- المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية .

7- المدير المعين لإدارة جمعية الصليبية التعاونية .

المشاركة في العديد من الدورات التدريبية :

أولاً الدورات التدريبية :

مدرب معتمد لبرنامج صديق المسن من قبل الأكاديمية الدولية للمسئولية الاجتماعية وعضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والذي عقد في سلطنة عمان في عام 2017م .

حضور واجتياز فعاليات الملتقى الخامس لأفضل الممارسات في مجال رعاية كبار السن الذي عقد من قبل الأكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية وعضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والذي عقد في سلطنة عمان 2017م.

اجتياز الدورة التدريبية ( مفاتيح النجاح العشرة) .

اجتياز الدورة التدريبية(زيادة فعالية الأداء الإداري للإدارة العليا) وغيرها من الدورات.

الخبرات والقدرات الأخرى :

محاضر ومعلم لعدة سنوات في قطاع التدريب التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في برنامج الدورات التدريبية الخاصة.