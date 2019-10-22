وطن النهار

الحمد لله رب العالمين على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى فقد أنعم علينا بعودة الوالد القائد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - إلى أرض الوطن بعد رحلة العلاج بالخارج المكللة بالنجاح ولله الحمد حيث منَّ الله عليه بالصحة والعافية .

وقد عمت أرجاء البلاد الفرحة والغبطة والسرور بعودة المقام الكريم طيباً معافى ليواصل لبنات البناء والتقدم للرقي بهذه البلاد المعطاء إلى صفوف الدول المتقدمة ورفع مستوى المعيشة للمواطن الكريم إلى أفضل المستويات .

إن عودة قائد الإنسانية إلى أرض الوطن بعد رحلة العلاج الموفقة مناسبة سعيدة أبهجت قلوب جميع المواطنين صغاراً وكباراً ونساءً فرحة صادقة نابعة من أعماق القلوب حباً ووفاءً لرجل أعطى الوطن من عمره وصحته وماله وكل ما يملكه من أجل رفعة الوطن وراحة المواطن .

لقد استطاع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أن يواصل - بكل حنكة واقتدار - مسيرة الخير والنماء وتمكن خلال سنوات قليلة أن ينهض بهذا الكيان الكبير ويجعله يتبوأ المكانة الرفيعة اللائقة به بين دول العالم أجمع بكل ما يشمله ذلك من سياسة خارجية متزنة وثابتة قائمة على تعليمات الدين الإسلامي الحنيف المتضمن احترام الغير وعدم التدخل في شؤونه، إلى سياسة اقتصادية ناجحة ترتكز على تنويع مصادر الدخل القومي مع التركيز على دعم البنى التحتية وتحديثها، وزيادة فاعلية صناديق الاقتراض التنموية وغيرها من المشاريع الاقتصادية الناجحة الكثيرة .

وختاماً أسأل المولى عز وجل أن يديم على أميرنا المفدى وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - نعمة الصحة والعافية وأن يحفظهم من كل سوء وأن يديم لهذه البلاد أمنها واستقرارها ويسدد قادتها المخلصين إلى ما يحبه ويرضاه.

أسعدنا وأفرحنا خبر وصول صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - من رحلة العلاج.

أحب ان أزف البشرى للشعب الكويتي والخليج وللشعوب المحبة للكويت ولسمو أمير البلاد عودته الميمونة الى ارض الوطن.

ان هذا الامر مفرح للجميع وقد أحببت ان أزف هذه البشرى، داعيا لسموه بالسلامة أينما كان في الحل والترحال.

«إن صباح الكويت يتجدد إشراقه بعودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، سالماً إلى البلاد، مهنئاً الشعب بسلامة سموه».

إن سمو الأمير وحد القلوب قبل العقول بانسانيته واجتمع عليه القاصي والداني، فهو الأب والقائد والناصح الحكيم.

ان المولى سبحانه استجاب للدعوات الخالصة ولم يخذل الأنفس التي تضرعت إليه بأن يشفي قائد الانسانية الذي شهد له العالم اجمع بحب الناس والمسارعة في الخيرات.

كما اشيد بالاهتمام الدولي بصحة سمو الأمير من خلال البرقيات والاتصالات الهاتفية التي جسدت مكانة سموه الاممية التي لم يسع إليها وإنما كانت تتويجاً لإخلاصه وتعبيراً عن حكمته التي اختارت العمل الانساني وعدم الخوض في الصراعات لتخفيف اوجاع وآلام المحتاجين في كل انحاء العالم.

لا عجب أن يحصد سموه ما زرعه من حب ووحدة وتآخ بين القلوب، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ سموه من كل مكروه وسوء.

إن عودة سمو أمير البلاد إلى أرض الوطن يوم فرح وبهجة لأن سموه يحظى بمكانة خاصة في قلوب الكويتيين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

إن سموه وعلى مدى عمله الدبلوماسي والسياسي كان منبع الحكمة والحنكة ومصدر فخر الكويتيين كافة نظرا لدوره الإصلاحي والإنساني.

علينا أن نشكر الخالق - جل وعلا - أولا الذي استجاب لدعاء الكويتيين ومنّ على «العود» بالصحة والعافية ويجب أن يكون يوم عودته فرحا يعم البلاد فهو الحصن الحصين للكويت.

«كم أثلج صدورنا خبر عودة صاحب السمو الأمير سالما معافى، سائلين المولى سبحانه لسموه طول العمر وأن يمده بالصحة ويبقيه قائدا حكيما وسندا للكويت وأهلها ولمحبيه في العالم ككل».

وختاماً أسأل المولى عز وجل أن يديم على أميرنا المفدى نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه من كل سوء وأن يديم لهذه البلاد أمنها واستقرارها ويسدد قادتها المخلصين إلى ما يحبه ويرضاه.

الحمدلله على سلامة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وقرت عينكم يا أهل الكويت مشافى معافى من رحلته العلاجية.

