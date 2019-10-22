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إلى جانب اتباع نظام غذائي دسم وغير متنوع، يمكن أن تؤثر قلة النشاط البدني بشكل دائم على مظهرك الخارجي. ولاستعادة الوزن المثالي بسرعة، من الضروري إدخال تغيير على نظامك الغذائي من خلال التركيز على الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والغنية بالألياف. ويمكن لتغييرات صغيرة إحداث الفرق.

وإليك ثماني عادات ستمكنك من الحصول على خصر نحيف على المدى الطويل، ويمكنك دمجها تدريجيا في حياتك اليومية:

1- تجنب استهلاك السكر.. إدمان السكر، الذي يضر بنحافة جسدك وصحتك وأيضا صحة الكبد. ومن أجل الحفاظ على صحة كبدك واستعادة وزنك المثالي بسرعة، قلّل من استهلاك المشروبات السكرية تدريجيا قبل التوقف تماما عن ذلك.

2- استبدال السكريات بالبروتينات.. رغم حاجة الجسم إلى السكريات لأداء وظائفه، فإنه من الضروري تخفيض تناول السكريات السريعة الموجودة في الأرز أو الخبز الأبيض. استبدل هذا النوع من السكريات بأطعمة غنية بالبروتينات على غرار العدس والحمص. تعد البروتينات مسؤولة عن عملية الشبع، التي تعتبر أساسية لمقاومة الرغبة الشديدة في الأكل.

3- استهلاك الألياف.. إدماج الألياف بشكل تدريجي في تغذيتك يعتبر أفضل طريقة لتسهيل الهضم وفقدان الوزن، وذلك لأنه، فضلا عن كونها ثرية بالمواد المغذية فإنها تمنح الإحساس بالشبع لمقاومة الرغبة الشديدة في الأكل يوميا.

وتتمثل أفضل مصادر الألياف في الفواكه الجافة والبقول ومنتجات الحبوب الكاملة. استهلك التمور أيضا والخوخ المجفف والشوكولا السوداء. وستسهل هذه الأطعمة عملية الهضم الخاصة بك وستُنظم بكتيريا الجهاز الهضمي.

4- تقليل الضغط النفسي.. هل تعلم أنه لطالما كان الضغط النفسي عدو النحافة؟ يمكن أن يؤثر ذلك على الوزن لأنه في حالة القلق يفرز الجسم الكورتيزول، وهو هرمون مسؤول عن تخزين الدهون التي تحفز الشهية. للتغلب على هذه المشكلة يمكنك ممارسة التأمل.

5- النوم لوقت كاف.

6- ممارسة التمارين.

7- الوقوف بشكل مستقيم.. يُساعد جسمك على أن يكون مرنا وقويا. كما ستُصبح الكتل الدهنية أقل ظهورا، إذا كنت تواجه مشكلة في الوقوف بشكل مستقيم، يمكنك ارتداء مصحح الوقفة الذي سيساعدك على تصحيح العمود الفقري.

8- الترطيب.. إن الترطيب من خلال شرب لتر ونصف اللتر من الماء على الأقل يوميا ضروريا للحفاظ على نحافة جسدك. يُحسن الماء عملية الأيض ويؤدي إلى حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل. ويسمح الترطيب الكافي بإزالة السموم والدهون التي يراكمها الجسم.

