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افتتحت القرية التراثية بجزيرة دلما الاماراتية أبوابها مجدداً، على هامش مهرجان سباق دلما الثالث للمحامل الشراعية وقالت وكالة انباء الامارات ان القرية التراثية ستشهد العديد من الفعاليات العائلية، إلى جانب مسابقات «كايت سيرف» التي تقام للمرة الأولى وكذلك الرياضات الشاطئية من كرة القدم وكرة الطائرة ومسابقات شد الحبل والدراجات الهوائية، إضافة إلى المسابقات التراثية مثل صيد السمك.

ويشارك في السباق الأكبر في تاريخ سباقات الشراع البحري 120 محملا شراعيا بمسافة تصل إلى 80 ميلا بحريا ما وستكون ضربة البداية لانطلاقة المنافسات من جزيرة دلما وصولا إلى مدينة المرفأ محطة الختام.وتنطلق النسخة الثالثة من السباق التاريخي من دلما مرورا بسبع جزر مختلفة. وتقع جزيرة دلما في الخليج العربي قبالة سواحل إمارة أبوظبي ويسكنها ما يقارب 12 ألف نسمة. واثبتت الآثار التي تم اكتشافها إلى أن الجزيرة كانت مأهولة منذ ما بين أوائل القرن 5 إلى أواخر القرن 6 قبل الميلاد وكانت الجزيرة تلعب دورا مهما أثناء فترات الغوص.

