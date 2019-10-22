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أعلنت الأم «الخارقة» البريطانية، سو رادفورد، أن العائلة تنتظر المولود 22.

وقالت رادفورد إنها في الأسبوع الخامس عشر من الحمل، وتتطلع إلى اللحظة التي تكتشف فيها جنس الجنين. وأشارت إلى أنها تريد صبيا. وفي هذه الحالة، سيكون لديها أحد عشر طفلا من كل جنس.

وبعد أن أنجبت رادفورد البالغة من العمر 44 عاما، الطفل الـ21 العام الماضي، وعدت الأم أنها لن تنجب المزيد من الأطفال.

ويذكر أن عائلة رادفورد تعيش في منزل مؤلف من 10 غرف نوم سعره 240 ألف جنيه إسترليني. وكان الزوجان سو ونويل اشتريا المنزل قبل 11 سنة.

فهما لا يتلقيان أي إعانات حكومية باستثناء 170 جنيها إسترلينيا في الأسبوع في إطار إعانة الأطفال، ويعيشان على راتب نويل البالغ 50 ألف جنيه إسترليني في السنة.

وتقضي عائلة رادفورد عطلة سنوية في الخارج كل عام ويدرس 6 من الأطفال في المدرسة الابتدائية نفسها، التي تقع على بعد 10 دقائق من المنزل. وخمسة أطفال في الحضانة والمدرسة الثانوية. والأطفال الثلاثة الصغار لا يزالون في المنزل مع أمهم.

