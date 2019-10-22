أحمد عبدالعزيز راشد المذن 59 عاماً شيع، الرجال: الرميثية، ق11، ش115، م18، ت: 66244338، النساء: الروضة، ق2 ش23، م28، ت: 22571707

جميل موسى محسن الدوسري 73 عاماً شيع، الرجال: العزاء بالمقبرة، ت: 69999390، النساء: العقيلة، ق3، ش337، م38

فؤاد حسن عبدالخضر العلي 57 عاماً شيع، الرجال: مسجد مقامس، الرميثية، ت: 99445090-97929915، النساء: الرميثية، حسينية الكوت، شارع حسن البنا، مقابل مسجد زين العابدين، ت: 94121117

عبدالحميد عبدالحسين كرم ناصر 38 عاماً شيع، الرجال: مسجد الامام الحسن، بيان، ت: 97818119، النساء: صباح الأحمد، ق1، ش105، م167، ت: 97896955

دوبة محمد عوض المطيري، أرملة حمود حجار عايض المطيري 72 عاماً شيعت، الرجال: العزاء بالمقبرة، ت: 99994027، النساء: العارضية، ق10، ش1، ج11، م2

دلال حسين السنين، أرملة راشد عبدالله الوهيب 91 عاماً شيعت، الرجال: جنوب السرة، السلام، ق5، ش520، م5، ت: 99806988، النساء: الزهراء، ق8، ش802، م189، ت: 99080130

موضي فهد يعقوب البدر 77 عاماً شيعت، الرجال: ديوان البدر، شارع الخليج العربي، ت: 22461444-22461888، النساء: الشويخ، ق1، ش14، م14، ت: 24811058

لطيفة جاسم محمد الزيد، أرملة ناصر عبدالله الروضان 86 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: شرق، ديوان الروضان، ت: 25331300، النساء: السرة، ق6، ش6، م16، ت: 25317750

مشاعل طلال صبحي نصار، زوجة أحمد جمعة حمد التميمي 32 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: العزاء في المقبرة، ت: 99645088، النساء: صباح السالم، ق4، ش22، م9، ت: 65155507

مريم مال الله رجب، أرملة علي موسى البصيري 78 عاماً شيعت، الرجال: سلوى، ق3، شارع المسجد الأقصى، حسينية سيد محمد، ت: 99708589، النساء: الرميثية، ق9، شارع أسامة بن زيد، حسينية أم البنين الاربعة

مريم محمد صالح العدساني 71 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: ديوان العدساني، كيفان، ق5، خلف مخفر شرطة كيفان، ت: 99021999، النساء: كيفان، ق4، شارع عبدالعزيز الصرعاوي، م6، ت: 97441487

عيسى مصطفى مزعل العنزي 86 عاماً شيع، الرجال: مسجد النقي، الدسمة، ت: 99403973، النساء: الشهداء، ق2، ش201، م25

إنا لله وإنا إليه راجعون

