أول النهار

دشن وزير الصحة د. باسل الصباح أمس المرحلة الأولى في المدينة الطبية لمستشفى الجهراء الجديد والذي يضم أقسام النساء والولادة والأطفال الخدج والعمليات والعيادات. وكشف في تصريح للصحافيين عن مراجعة 270 مريضا للعيادات الخارجية وإجراء 120 سونارا إلى جانب 4 ولادات بواقع ولادتين طبيعيتين ومثلها قيصرية.

مشيرا الى انه بافتتاح المرحلة الأولى يكون قد تم تشغيل 20% من مستشفى الجهراء الجديد.

وأوضح أنه خلال المراحل التالية سيتم افتتاح مبنى الجراحات والمرحلة الأخيرة مبنى الباطنة.

كاشفا عن أن العمل جار الآن لطرح مستشفى الجهراء لمشغل وإدارة أجنبية. ومن جانبه، تقدم مدير منطقة الجهراء الصحية د. بدر العنزي بالشكر إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على الهدية الثمينة لأهالي محافظة الجهراء المتمثلة في مدينة الجهراء الطبية، مؤكدا ان وحدة الامومة استقبلت عددا من الحالات تم نقلها من المستشفى القديم مبينا ان المرحلة الأولى مركز الامومة والأطفال الخدج وتقدم فيها جميع الخدمات.

