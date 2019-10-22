أول النهار

أفاد د. خالد أحمد الصالح استشاري الأورام رئيس مجلس إدارة حملة «كان» أن الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» أنهت الدورة الـ 71 لتدريب الهيئة التمريضية ضمن برامج شملت 1832 ممرضا وممرضة حتى أكتوبر الحالي.

وزاد تم إعداد برنامج متكامل يقدمه اختصاصي الاورام للمتدربين يتضمن التعريف مرض السرطان ومراحله ونسبة وقوعه في الكويت وفي العالم وطرق التشخيص والعلاج، الوقاية والاكتشاف المبكر. وأضاف بأن الطواقم التمريضية هي التي تنفذ وتطبق العلاجات الموصوفة من الأطباء لذلك فهم الركيزة في تقديم العلاج لذلك وجب الاهتمام بثقافتهم الصحية فيما يتعلق بالأمراض السرطانية، معربا عن سعادته للحماس الذي يلمسه من الممرضين والممرضات واهتمامهم بهذا التدريب.

واشار الصالح إلى استمرار إقامة دورات تدريب أطباء الرعاية الأولية. حول التقصي على العلامات الاولية للاصابة بالاورام وذلك كجانب مهم للتشخيص المبكر للاورام في مراحله الاولية مما يساعد على رفع نسب الشفاء وأفاد بأنه تم تدريب 940 طبيبا رعاية أولية حتى أكتوبر 2019 ومازالت الدورات مستمرة. وشكر إدارة الرعاية الأولية وادارة الهيئة التمريضية بوزارة الصحة على اهتمامهما بتدريب منتسبيهما لتنشيط معلوماتهم واكتساب مهارات وخبرات تفيدهم في أداء عملهم على الوجه الأكمل خدمة لمصلحة المرضى وهو الهدف الذي يود الجميع تحقيقه.

