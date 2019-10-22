الأولى

تسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس رسالة خطية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تتضمن سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

قام بتسليم الرسالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي التقى الرئيس المصري امس في قصر الاتحادية بالقاهرة ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها.

ونقل سموه تحيات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتمنياتهما للشعب المصري بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي والاستماع الى رؤيته تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية والجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية.

من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، ان الرئيس السيسي رحب بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوفد المرافق، وطلب نقل التحيات الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، معرباً عن خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية.

واضاف راضي: كما أشاد الرئيس السيسي بمتانة وقوة العلاقات المصرية - الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالاضافة الى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية الى مصر، خاصةً من خلال التعاون مع الصندوق السيادي الكويتي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي تسلم رسالة خطية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد تضمنت نقل التحيات اليه، فضلاً عن التطرق الى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بالبناء على نتائج زيارة الرئيس الأخيرة الى الكويت، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على جميع المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري ازاء مختلف القضايا.

وقال راضي: كما ثمن سمو الشيخ جابر المبارك دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثاً حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور ازاء المستجدات على الساحة الاقليمية.

من جانب آخر شهد سمو الشيخ جابر المبارك ونظيره المصري د. مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على اتفاق لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار على 3 سنوات حتى 2022، بعد نجاح المرحلة الأولى مع الصندوق الكويتي للتنمية التي بدأت في عام 2016 وتنتهي العام الحالي بقيمة تقترب من المليار دولار، واتفاق استكمال مشروعات البنية الأساسية والتي تتمثل في تمويل مشروع طريق النفق شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

كما شهد المبارك ومدبولي التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت.

بدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، حرص الصندوق الكويتي للتنمية على زيادة الشراكة مع مصر، لا سيما في برنامج تنمية سيناء في ظل النجاح الذي حققه هذا البرنامج في مرحلته الأولى، مشيراً الى أنه بعد توقيع الاتفاقيتين، ارتفعت محفظة التعاون بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الى 3,682 مليارات دولار، ساهم الصندوق من خلالها في تمويل 52 مشروعا في قطاعات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية د. سحر نصر أن هذه الاتفاقيات تأتي في اطار تكليفات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير تمويلات للمشروعات التنموية بسيناء، بما يُسهم في احداث تنمية شاملة تعود بالنفع على المواطنين وتسهم في جذب الاستثمارات اليها.

وأوضحت أنه سيتم في اطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء تمويل مشروعات في مجالات الطرق، والمياه، والاسكان، والبنية الأساسية، للوفاء بالاحتياجات العاجلة لعملية التنمية في شبه جزيرة سيناء، وتعزيز الخدمات المُوجهة لسُكان هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر مع انشاء مناطق استثمارية وحرة لجذب الاستثمارات الى سيناء، مع الالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات في موعدها من قبل الجهات المنفذة.

وأشارت نصر الى أن مصر حريصة على أن يكون لمشروعات البنية الأساسية أثر تنموي واجتماعي على المواطنين في شبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال تحسين الخدمات المُقدمة لهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار، بما يُسهم في تحسين حركة النقل داخل شبه جزيرة سيناء، وبينها وبين باقي المحافظات.

واكدت ان ذلك سيلعب دوراً مهماً في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، الى جانب تنشيط السياحة، وتشجيع السكان على الانتقال الى سيناء الواعدة اقتصادياً.

وأكدت سحر نصر أن الجهود التنموية تسير في سيناء بشكل مُنتظم من خلال تنفيذ عددٍ كبير من المشروعات، التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، بالاضافة الى توفير المياه النظيفة واقامة التجمعات التنموية، بما يؤدي الى اتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، فضلاً عن تحسين مستويات الدخل في تلك المناطق واعطائها دفعة تنموية قوية.

وأوضحت، في هذا الصدد، أنه تم توفير نحو 2,6 مليار دولار من الصناديق العربية لتمويل مشروع تنمية سيناء في المرحلة الأولى، ويتم حالياً التفاوض مع الصناديق العربية لاستكمال تمويل المرحلة الثانية، مشيرة الى أنه بالنسبة لمذكرة التفاهم الموقعة مع الكويت لتشجيع الاستثمار المباشر، فهي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في زيادة الاستثمارات وتبادل الفرص الاستثمارية والقوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار.

ودعت المستثمرين الكويتيين الى ضخ مزيدٍ من الاستثمارات في مصر، بعد أن وصلت الاستثمارات الكويتية الى نحو 5.1 مليارات دولار في ظل وجود 1305 شركات كويتية في مصر تعمل في قطاعات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة.

الوفد الاقتصادي المرافق

ضم الوفد الاقتصادي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في زيارته الرسمية لمصر عددا من أصحاب الأعمال الكويتيين وهم:

علي ثنيان الغانم - رئيس غرفة التجارة.

طارق بدر السالم المطوع - عضو مجلس إدارة غرفة التجارة.

حسيــــــــــن علي الخرافــي- رئــيس اتحــــاد الصناعات الكويتية.

صالـــــــــح صالـــح السلمي - رئــيس اتحـــــاد شركـــات الاستثمار.

جـــــواد أحمد بوخمسين - رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة بوخمسين القابضة.

خالـــد خضيــــر المشعــــان -رئيس مجلس ادارة شركة الأرجان العالمية العقارية.

مـــــــــروان مـــرزوق بـــودي -رئيس مجلس ادارة شركة طيران الجزيرة.

ناصـــر مســاعد السايـــــــــر- رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني.

بســـــام ناصـــــــر العثمـــان- نائب الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي.

ربـــاح عبد الرحمن الربـاح- المدير العام للغرفة.

خــــالـــد يــــــوسف المانــــــع- مساعد مدير إدارة العلاقات والاعلام والمعارض.