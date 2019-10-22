الأولى

اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم اهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الكويت ومصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى طيب العلاقات التجارية القديمة بينهما.

وأشار خلال المحادثات الرسمية التي عقدت أمس بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونظيره المصري د.مصطفى مدبولي إلى ضرورة تحديث اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين لما له من دور في جذب المستثمرين للدخول الى السوق المصري، مؤكدا أهمية الحصول على الفرص الاستثمارية المدروسة لعرضها على أصحاب الأعمال الكويتيين.

من جانب آخر التقى الوفد الاقتصادي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء وزيرة الاستثمار المصرية د. سحر نصر حيث وجه رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين سؤالا اليها حول المشاكل التي تواجه المستثمرين، وقال انه حضر الى مصر من اجل الاستثمار بأحد المشاريع الكبرى وبعد المناقشات توقف المشروع من دون أسباب، فأكدت الوزيرة له أن لديها اهتماما كبيرا بجميع الاستثمارات والمشروعات وأنها على استعداد تام لإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين.

وقالت نصر: إن مصر بها العديد من الفرص الواعدة في جميع المجالات،لافتة الى أن الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها أدت إلى جذب المزيد من المستثمرين، مؤكدة أن الشباك الواحد نفذته وزارة الاستثمار كي يستطيع المستثمر من خلاله أن ينهي الإجراءات خلال مدة قصيرة.

وعرضت نصر الكثير من الفرص الاستثمارية بالمحور الاقتصادي لقناة السويس والمدينة الصناعية ببرج العرب إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية.

وأكدت أن هناك تعاونا تاما بين جميع الوزارات من اجل الانتهاء من تخصيص الأراضي للمستثمرين سواء كانت الأراضي تابعة لوزارة الإسكان أو لوزارة الاستثمار، مشددة على أنه لن تحدث أي معوقات أمام المستثمرين.

ولفتت إلى أن الحكومة حلت العديد من المشاكل التي كانت تواجه الصناع بمصر ولذلك استطاعت جذب الشركات العالمية مثل مرسيدس وبورش.

وأكدت أن المستثمر يستطيع أن يدخل على الخريطة الخاصة بالهيئة ويطلع على الفرص الاستثمارية في جميع المجالات ويختار المشروع الذي يناسبه ويقوم بالحجز من دون أي معوقات، كما يمكنه ان ينهي الإجراءات فور وصوله الى مصر، مشيرة الى أن الإجراءات الاستثنائية التي وضعتها الوزارة تهدف الى التسهيل على المستثمرين.

من جانب آخر قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع ان الكويت بصدد تنفيذ برنامج طموح يعتمد على الخصخصة وتحرير السوق وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في المشاريع ذات التقنية الحديثة.

جاء ذلك في كلمة للغرفة ألقاها المطوع خلال (منتدى الاعمال مصر - الكويت.. من التعاون الثنائي الى متعدد الأطراف) الذي ينظمه (الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية) على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الى مصر.

واوضح المطوع في كلمته أن تنفيذ هذا البرنامج الطموح سيؤهل الكويت لتكون شريكا فاعلا في مشاريع التنمية بجمهورية مصر العربية الشقيقة مشيرا في الوقت ذاته الى أن اجمالي قيمة الاستثمارات الكويتية غير النفطية في مصر بلغ حتى الآن ما يجاوز أربعة مليارات دولار (حسب آخر إحصائيات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية).

وأضاف ان هذه الاستثمارات تأتي في مختلف القطاعات الحيوية وأهمها السياحة والصناعة والتمويل والعقارات والاتصالات والاستثمار الزراعي.

وقال المطوع في تقديرنا أن برامج الخصخصة ومشاريع المشتقات النفطية والخدمات المصرفية والمالية فضلا عن قطاعي السياحة والنقل الجوي والبري والبحري تشكل مدخلا مهما واساسيا لتحقيق الرؤية التنموية التي نتطلع اليها بالاضافة الى تنمية التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغت قيمته 482 مليون دولار في عام 2018.

واضاف نتابع بارتياح الاصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر في السنوات الاخيرة ومنها برنامج الخصخصة الطموح الذي تنفذه الحكومة لتعزيز التنمية وتحقيق الرؤية الاستراتيجية المنشودة.

وأفاد ان المشاريع المشتركة التي يمكن ان تنشأ بين قطاعي الاعمال في البلدين تمثل ركنا اساسيا في التعاون المنشود لافتا الى أن هذه المشاريع يجب أن تستند الى رؤية تنموية عادلة.

واضاف أن القطاع الخاص في البلدين تقع عليه مسؤولية تفعيل وتطوير هذا التعاون برعاية ودعم الحكومتين من خلال وضع الاطر القانونية والمؤسسية المساعدة لتحقيق الاهداف المشتركة.

واعتبر المطوع أن أهم ما يميز العلاقات الكويتية المصرية الصلات الواسعة والمتشعبة التي تربط بين الشعبين مضيفا أن هذا التشابك التاريخي والانساني يشكل الاساس الاقوى لتعاون اقتصادي وسياسي متعدد الابعاد.

وقال مخاطبا المجتمعين أحمل اليكم تحيات مجتمع الأعمال الكويتي مشيرا الى حميمية العلاقات بين البلدين التي تزول فيها الحواجز وتتقارب المسافات وتختلط المواقع بين الضيف والمضيف.