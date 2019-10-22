الأولى

ضم الوفد الاقتصادي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في زيارته الرسمية لمصر عددا من أصحاب الأعمال الكويتيين وهم:

علي ثنيان الغانم - رئيس غرفة التجارة.

طارق بدر السالم المطوع - عضو مجلس إدارة غرفة التجارة.

حسيــــــــــن علي الخرافــي- رئــيس اتحــــاد الصناعات الكويتية.

صالـــــــــح صالـــح السلمي - رئــيس اتحـــــاد شركـــات الاستثمار.

جـــــواد أحمد بوخمسين - رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة بوخمسين القابضة.

خالـــد خضيــــر المشعــــان -رئيس مجلس ادارة شركة الأرجان العالمية العقارية.

مـــــــــروان مـــرزوق بـــودي -رئيس مجلس ادارة شركة طيران الجزيرة.

ناصـــر مســاعد السايـــــــــر- رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني.

بســـــام ناصـــــــر العثمـــان- نائب الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي.

ربـــاح عبد الرحمن الربـاح- المدير العام للغرفة.

خــــالـــد يــــــوسف المانــــــع- مساعد مدير إدارة العلاقات والاعلام والمعارض.

