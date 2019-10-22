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الوفد الاقتصادي المرافق


ضم الوفد الاقتصادي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في زيارته الرسمية لمصر عددا من أصحاب الأعمال الكويتيين وهم:
علي ثنيان الغانم - رئيس غرفة التجارة.
طارق بدر السالم المطوع - عضو مجلس إدارة غرفة التجارة.
حسيــــــــــن علي الخرافــي- رئــيس اتحــــاد الصناعات الكويتية.
صالـــــــــح صالـــح السلمي - رئــيس اتحـــــاد شركـــات الاستثمار.
جـــــواد أحمد بوخمسين - رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة بوخمسين القابضة.
خالـــد خضيــــر المشعــــان -رئيس مجلس ادارة شركة الأرجان العالمية العقارية.
مـــــــــروان مـــرزوق بـــودي -رئيس مجلس ادارة شركة طيران الجزيرة.
ناصـــر مســاعد السايـــــــــر- رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني.
بســـــام ناصـــــــر العثمـــان- نائب الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي.
ربـــاح عبد الرحمن الربـاح- المدير العام للغرفة.
خــــالـــد يــــــوسف المانــــــع- مساعد مدير إدارة العلاقات والاعلام والمعارض.


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