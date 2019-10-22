الأولى

شدد عدد من الخبراء والمسؤولين على اهمية تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية باعتباره طوق نجاة للكويت في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، لافتين الى ان الكويت تواجه خطر نفاذ الاحتياطي العام خلال شهور مع ارتفاع مستويات الدين العام وتوقعات باستنفاذ احتياطي الأجيال القادمة في غضون 12 عاماً لو تم السماح باستخدامه. (طالع ص 13)

ففيما اكدت عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سارة اكبر ان المشروع يستهدف الاستثمار في العقول الاقتصادية وخلق فرص عمل امام الخريجين، اشار رئيس لجنة السياسات في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. فهد الراشد الى ان التوقعات تشير الى دخول قرابة 600 الف كويتي الى سوق العمل في 2035 وأن التوقعات المتفائلة لأسعار النفط تتراوح بين 40 الى 50 دولاراً للبرميل ما يجعل المشروع امراً ملحاً لتنويع مصادر الدخل وتحقيق تنمية مستدامة على المدى البعيد.

من ناحيته، اوضح عضو الفريق الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية الشمالية اسامة القروي ان هناك دراسة اقتصادية متقدمة لانشاء 42 مشروعاً بكلفة 22 مليار دينار تقام على مساحة 60 كم مربعا حتى عام 2035 وبعوائد متوقعة تتراوح بين 10 الى 20 في المئة، كما ان هناك استثمارات بحدود تتراوح بين 450 الى 600 مليار دولار ينفذها القطاعان العام والخاص بالاضافة الى توفير فرص عمل بحدود 200 الف وظيفة وحجم استثمارات متوقع بين 450 الى 600 مليار دولار ينفذها القطاعان العام والخاص. وبدوره لفت الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام محمد الفيلي ان مشروع القانون ينص على انشاء مؤسسة تدير جميع مناحي المنطقة الاقتصادية وان يتم اسناد المشروع لجهاز ينشأ لهذا الغرض ووفق الدستور ويحدد القانون مهام هذا الجهاز وفقا للدستور وان يخضع لوجه من اوجه الاشراف والتوجيه ومن يمارس الاشراف مسؤول امام البرلمان.