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بيروت - الوكالات: فشلت حزمة قرارات ووعود بقرارات إصلاحية أقرها مجلس الوزراء اللبناني أمس في تهدئة غضب الشارع الذي يتظاهر منذ خمسة أيام بكثافة مطالبا بالاطاحة بالطبقة السياسية التي تحكم البلاد.

وقبيل انتهاء مهلة 72 ساعة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري لشركائه في الحكومة للموافقة على الاصلاحات أعلن الحريري إقرار مجلس الوزراء للاجراءات الاصلاحية التي اقترحها بالإضافة إلى موازنة العام 2020. وقال الحريري في كلمة ألقاها بعد جلسة لمجلس الوزراء أعطيت مهلة للشركاء في الحكومة للسير بالحد الأدنى من الاجراءات الضرورية والمطلوبة.. هذه الاجراءات أُقرّت، منها في الموازنة ومنها عبر إجراءات اتخذناها من خارج الموازنة.

وأكد الحريري أن الموازنة بعجز 0,6% وليس فيها ضرائب جديدة او اضافية على الناس.

واوضح أن الاجراءات الإصلاحية التي جرى إقرارها لاتهدف إلى إخراج المتظاهرين من الشارع وقال ما قمتم به كسر كل الحواجز وهزّ كل الاحزاب والتيارات والقيادات، واهم شيء أنه كسر حاجز الولاء الطائفي الأعمى.

وجاء رد المتظاهرين فوريا حيث سارعوا إلى ترديد هتافات تطالب الحريري وحكومته بالرحيل وقال بيان صدر باسم المتظاهرين لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم. نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة. نرفض سياسة الإمعان بإفقار الناس والإكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة.

وفند بيان المتظاهرين تفصيلا نقاط ورقة الإصلاحات مؤكدا تصميمهم على إسقاط الحكومة الحالية وتحقيق كل المطالب، وهي الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة. وأوضح البيان أن حكومة الإنقاذ المشار إليها يجب أن تتبنى الخطوات التالية وهي: إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل، وتحصين القضاء، وتجريم تدخل القوى السياسية.

وحض البيان على دعوة الناس إلى نزول الشوارع وشل الحركة والتخييم في الطرقات حتى رحيل الحكومة.