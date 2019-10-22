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واشنطن الوكالات: قدمت واشنطن دعما صريحا للمتظاهرين اللبنانيين مشيرة الى ان «عقودا من الفساد» وضعت لبنان على حافة الانهيار.

وأكدت الحكومة الاميركية حق اللبنانيين في التظاهر السلمي، مشيرة إلى أن الشعب اللبناني محبط بسبب فشل حكومته بالإصلاح. وأكدت الحكومة الأميركية في موقفها من الأوضاع في لبنان على لسان مسؤول في الخارجية الأميركية أن عقودا من الخيارات السيئة والفساد وضعت لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي.

وأعرب المسؤول الأميركي عن أمل بلاده في أن تدفع هذه التظاهرات بيروت للتحرك نحو الإصلاح الاقتصادي وأردف قائلا: إن «التزام وتنفيذ إصلاحات ذات مغزى يمكن أن يفتح الأبواب أمام دعم دولي بمليارات الدولارات للبنان. وهدا أمر يعود للبنانيين».

من جهة ثانية دعت سفارة الولايات المتحدة في لبنان الأميركيين إلى تجنب التظاهرات التي تشهدها بيروت ومدن أخرى احتجاجا على أزمة اقتصادية خانقة وتوجه الحكومة لإقرار ضرائب جديدة وفرض رسم مالي على الاتصالات. وقالت السفارة في بيان إن الآلاف خرجوا إلى الشوارع وقام متظاهرون بإحراق إطارات سيارت وغلق طرق. ودعت المواطنين إلى متابعة الأخبار المحلية بشأن التطورات وإلى إتباع تعليمات السلطات المحلية.

