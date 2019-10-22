الأولى

قال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ان الوزارة بصدد طرح مستشفى الجهراء الجديد للتشغيل من قبل ادارة اجنبية حسب المعايير العالمية والضوابط التي وضعتها الوزارة.

وقال في تصريح للصحافيين على هامش تدشين المرحلة الاولى للمدينة الطبية لمستشفى الجهراء الجديد ان المستشفى يضم اقسام النساء والولادة والاطفال الخدج والعمليات وعددا من العيادات ، مشيرا الى مراجعة 270 مريضا للعيادات الخارجية واجراء 120 سونارا الى جانب 4 ولادات بواقع ولادتين طبيعيتين ومثلهما قيصريتان.

واشار الى انه بافتتاح المرحلة الاولى يكون قد تم تشغيل 20 % من مستشفى الجهراء الجديد، لافتا الى انه خلال المراحل التالية سيتم افتتاح مبنى الجراحات ثم مبنى الباطنية.

من جانبه تقدم مدير منطقة الجهراء الصحية د. بدر العنزي بالشكر لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على الهدية الثمينة لاهالي محافظة الجهراء المتمثلة في مدينة الجهراء الطبية ، مؤكدا ان وحدة الامومة استقبلت عددا من الحالات التي تم نقلها من المستشفى القديم.

واضاف ان المرحلة الاولى تضمنت مركز الامومة والاطفال الخدج، مشيرا الى ان 90 %من المستشفى القديم تم نقله الى الجديد، وان حوادث الولادة والعيادات الخارجية موجودة حاليا في المستشفى الجديد.

بدوره قال مدير مستشفى الجهراء د. علي المطيري ان المستشفى يضم عددا من التخصصات الدقيقة، كما سيتم اضافة خدمة طفل الانابيب التي ستكون من أكبر المراكز الطبية، متوقعا ان يتم افتتاح المرحلة الثانية من المستشفى خلال الاشهر القليلة المقبلة.

من جهته لفت رئيس قسم النساء والولادة في المستشفى د. سامي الطاهر الى ان عدد الاسرة العاملة حاليا بـ 230 سريرا منها 180 في قسم النساء والولادة، مضيفا انه تم تشغيل 5 طوابق من اجمالي 12 طابقا هي عدد ادوار المستشفى.