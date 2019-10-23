سياحة وسفر

عندما تَزورها وتتصَفّحُ شوارعها، التي هي عبارة عن نجومٌ زاهرةٌ تُشِعُّ بالأمل، وروحِ الإنسانيّةِ، والحنينِ لكلِّ جماليّاتِ الأشياءِ، التي نسَجَتْها روحٌ تُشْرِقُ عليها شمسُ الحُبِّ، والسّلامُ، والتّفاؤلُ، والتّوثُّبُ، والتّوحُّدُ مع البهجة تقفُ مذهولًا أمامَ حجارة بيوتها التي تدون تاريخها الذي له لونٌ خاصٌّ ونكهةٌ مميّزةٌ، ونهجٌ هندسي بديع، فكلُّ قالب يَحتاجُ لتمعن، وكل شكل هندسي يحتاجُ لوقفةٍ، وكلُّ ركن يَحتاجُ لدراسةٍ، تتفحّصُه، وبعدَما تَفُكُّ رموزَه، بنشوةٍ تَعتريكَ، وبِلذّةٍ عقليّةٍ تُدغدغُ أفكارَكَ، تسبح في حدائقُها الفينانة، وما فيها مِن زهور جميلةٍ وفوّاحةٍ، تنعش خلَجاتِ النّفسِ الحَرَّى، والرّوحِ العذبةِ، والذّاكرةِ النّقيّةِ، والوجدانِ الرّقراقِ، تَفوحُ شذًى وعطرًا يَشتَمُّها الزائر تُنثَرُ، وتَتفتّحُ أساريرُهُ بكُلِّ ما تَحمِلُهُ مِنْ دلال في صمْتِها، ما بينَ البوْحِ والكِتمانِ، وما بيْنَ المُمكنِ والمُستحيلِ، وما بينَ المَفروضِ والمَطلوبِ، تداخُلِ السِّياقاتِ بينَ حي قديمٍ وشارع جديدٍ لوحةٌ فُسيْفسائيّةٌ، تتميز بالبساطةِ والرّقّةِ والعذوبة، لكنّها عميقةٌ في معانيها، واسعةٌ في مدلولاتِها، وقْعَها على النّفس أبْلغُ من الاستعارة التصريحيّة.

تأخذك بانكوك بحميمية صعودا وهبوطا في ثنايا كل شبر منها هي لوحة رباعية الاتجاهات من وحدات متجاورة من فسيفساء المكان والزمان من اجل هذا عندما تقف في حضرتها تلمس جلال الطبيعة وجمال الكون وتشعر بثقل التاريخ وروعة الجغرافيا من ضوضاء المواني، إلى ضجيج الموسيقى في شوارعها التي تضئ زينتها من أبنية حديثة، ومنها شوارع: سوكومفيت وتشاينا تاون وسيام وريفرسايد وسيلوم وبراتونام وسوق الوردع على طريق شاك فيت بجانب الجسر التذكاري, ويضم جميع أنواع الورود الشعبية وبساتين الفواكة وكل الاصناف ذات الصلة بالنباتات .إلى حي حصن ماهاكان وخاوسان (البلدة القديمة التي تحتضن معالم تاريخية مثيرة جداً, فهي تضم معبد «فرا كايو» الرائع والقصر الملكي الكبير الذي يغطي أكثر من 218 ألف متر مربع، وينقسم إلى 4 أقسام: الأول هو معبد بوذا الزمردي وهو من أكثر الأقسام زيارة. القسم الخارجي يحتوي على المكاتب الملكية والمكاتب الحكومية السابقة أما القسمين الأوسط والداخلي، فالأول كان يستخدم كقاعة احتفالية والثاني لحريم السلطان والمعرض الوطني يعد من أكبر المتاحف في جنوب شرق آسيا، وتجد فيه القصص الملكية التي ترجع لقرون فاتت، ويعرض الفن التايلندي على مر التاريخ والتحف التاريخية والفن البوذي في آسيا ويتكون من 3 صالات عرض وحديقة «سانام لوانغ» المذهلة والتي تقع بجوار القصر ويتم فيها الاحتفالات الملكية المهمة .

وسوقت بانكوك وشقيقاتها نفسها باعتبارها وجهة غير مكلفة لقضاء عطلات الصيف والشتاء ولذلك ليس بغريب ان تحصل بانكوك على لقب المدينة الأكثر زيارة في العالم الماضي وتسبق بذلك العاصمتين البريطانية والفرنسية.، وبعيدا عن مواردها الطبيعية المتنوعة خياراتها الجديدة والتي منها اكتشاف مواطن الجمال فيها عبر النزهات والتجول وركوب الدراجات الهوائية أو ظهور الخيل وزيارات مقاصد مهمة لمحبي الطيور وعلم النبات في المناطق المحمية التي تغطي مساحات كبيرة في ارضها، جذبت سياحة الاستشفاء استثمارات بقيمة 5.4 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية. واستثمرت شركات من روسيا والكويت وقطر وعمان بالفعل أو ابدت اهتماما بالاستثمار في هذا المجال.

ومنذ خروجك من مطار بانكوك بعد رحلة مباشرة من الكويت يمتلئ البصر ببهجة الضفاف المتعانقة مع الجبال الخضر التي يتغير لونها كلما ابتعدت او اقتربت من بحرها وشمسها وقمرها وفصولها، انها بالفعل لوحة فنان تمحي الأحزان لاسيما عندما يقبل الصبح فيملأ الأفق بهاء فتمطى الزهر والطير، وامواج المياه بين أسراب الطيور املئي الوادي ثغاء، ومرحاً وحبور واسمع همس العشب للماء، واستنشق عطر الزهور وانظري الوادي، يغشيه الضباب المستنير وفي قلبها توجد أماكن سياحية عديدة ومتنوعة كالاسواق المزدحمة التي تمتزج مع الأبنية الحديثة والجسور وناطحات السحاب. ونهر «تشاو فارايا» الجميل الذي يمر في وسط أرجاء المدينة بأناقة، ليضفي عليها لمسة جمال لها طعم مختلف وهو يمثل معلم من معالم المساء في بانكوك حيث الاضواء الساحرة والاجواء الخلابه، فلا شيء يضاهي اخذ جولة مسائية في هذا النهر الرائع بواسطة القارب النهري او ال كروس وعلى ضفافه توجد العديد من القرى السياحية، إضافة إلى المدن الترفيهية ومراكز الترفيه الخاصة بالعائلات.

ولا يقتصر الامر على بانكوك وانما يمتد الي شقيقاتها من المدن التايلندية التي تتمتع بمناظر طبيعية خلابة تتضمن الشواطئ الرملية البيضاء والجزر التي تحيط بها مياه المحيط الهندي، كما يمتاز شمال التايلاند بجباله الضبابية التي تكسوها الغابات.

وما بين المناظر الطبيعية الخلابة، والمواقع الأثرية المفعمة بعبق التاريخ وأسرار الجغرافيا تنوع استثنائي، يمتزج بازمان ثرية مشحونة بأسرار البشرية، يجعل من تايلاند، قبلة للسياحة الدولية التي تمتزج فيها ثقافة تايلاند وحضارتها مع اللمسة المعاصرة التي طغت على بعض أروع المدن فيها، ومنها جزر باتايا إحدى أشهر الأماكن في تايلاند التي يقصدها محبو ممارسة الرياضات المائية،.

ومنتجعات ذات شهرة عالمية.. وتضم العديد من المعالم السياحة الرائعة كالمتاحف والحدائق إضافة إلى شريط ساحلي مذهل تكتمل روعته بالمطاعم الشعبية المنتشرة بالقرب منه وجزيرة بوكيت التي تستقطب هواة التاريخ باعتبار أنها كانت فيما مضى مركزاً تجارياً للهند والبلدان العربية والصين والبرتغال وتقع في الجزء الجنوبي من تايلاند وتشتهر بأماكن رائعة لممارسة الغوص والأنشطة والرياضات المائية، وجزيرة كوه ساموي التي شتهر بغاباتها الخضراء الكثيفة ومياهها الزرقاء العميقة وشواطئها الرملية البيضاء

ومدن شيانغ ماي التي تقع في شمال تايلند، وتعتبر المركز الثقافي والحضاري لشمال البلاد وتستضيف مختلف المهرجانات السنوية كمهرجان «لوي كراتونغ» لتزيين وتعويم السلال ومهرجان «سونغران» المعروف محلياً بعيد المياه والذي يقام في 13 من شهر أبريل. كما تتميز شيانغ ماي بطبيعة خلابة تتمثل في غاباتها المطيرة التي تغطي معظم أرجائها، ويتواجد بها متنزه «دوي ثانون» الوطني الذي يعطي للسياح فرصة رائعة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.، وشيانغ راي التي تقع على سهل رسوبيّ بالقرب من نهر «ماي كوك» أحد روافد نهر «ميكونغ» والتي تأسست عام 1262 كعاصمة لسلالة «مانغراي» الحاكمة، وهي مدينة تاريخية فيها معابد بوذية قديمة وآثار لا تقدر بثمن كمعبد وات تشيدي لوانغ ومعبد وات فرا ساينغ اللذان يعدان من أعرق الأماكن الدينية في المدينة. كما تتميز شيانغ راي بالعديد من المعالم السياحية الطبيعية الجميلة كالحديقة الوطنية دوى إنتانون التي تستقطب الكثير من السياح سنوياً.، وكرابي التي تقع على الساحل الغربي لجنوب تايلاند، وتتميز بمنحدرات مذهلة من الحجر الجيري. كما تشتهر بشواطئها الرملية البيضاء وجزرها المنعزلة حيث تعد من أكثر الوجهات جذباً للسياح الذين يحجون إليها لاستكشاف جمال مناظرها الطبيعية الخلابة.، وآيوتثايا هي العاصمة القديمة للبلاد والتي تم إحراقها بالكامل على يد جيوش بورما في الماضي. أما اليوم فلا تزال بقايا آيوتثايا ظاهرة بوضوح في معابدها البوذية وبقايا القصور والمباني الملكية السابقة كمعبد فرا سي سانفيت الذي تم بناؤه سنة 1491بالإضافة إلى متحف سام فرايا الذي يضم مجموعة كبيرة من القطع التاريخية التي ترجع لفترات زمنية مختلفة من تاريخ تايلاند، باي التي تقع مدينة باي بين تشيانغ ماي وماي هونغ سون، وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة وبكرم سكانها الذين يعدون أشهى الأطباق التايلندية كشوربة توم يوم كون اللذيذة وطبق الدجاج بالكاري الأخضر وغيرها من المأكولات الشهية.

