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تتواصل عروض مهرجان كازابلانكا للفيلم العربي في دورته الثانية. وتشهد المسابقة الرسمية للافلام الروائية الطويلة مساء اليوم الاربعاء عرض الفيلم الروائي الكويتي إن بارادوكس للمخرج الكويتي حمد الصراف الذي يقدم تجربته السينمائية الروائية الاولى بعد فيلمه الروائي القصير فيكتور.

كما تتواصل أنشطة المهرجان التي تزدحم بالفعاليات المتميزة التي تتحرك بين الدروس السينمائية التي يقدمها صفوة من العناصر السينمائية ومن بينهم المخرج الجزائري القدير أحمد راشدي والمخرج المصري خيري بشارة.

وفي تصريح خاص قال النجم الفنان داود حسين بان اختيار الفيلم الكويتي الروائي إن بارادوكس يمثل بحد ذاته إنجازاً يضاف لرصيد السينما الكويتية في المستوي الرفيع والاختيارات السينمائية العالية الجودة كما ان التجربة تؤكد على حضور جيل الشباب وعلى جميع الأصعدة . من جانبها، قالت الفنانة منى شداد بان مشاركة دولة الكويت وتكريمها بشكل رسمي سواء عبر اختيار فيلم إن بارادوكس لحمد الصراف في المسابقة الرسمية أو تكريم النجم الكبير داود حسين وأيضا اختيار عبدالستار ناجي في لجنة تحكيم المهرجان كل ذلك يمثل ترسيخاً للحضور الكويتي في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

وكان قد وقع الاختيار على الفيلم السينمائي المحلي إن بارادوكس للمخرج

حمد الصراف للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كازابلانكا السينمائي بالمغرب، ممثلا لدولة الكويت، ويمثل هذا الاختيار النقلة المميزة للسينما الكويتية، حيث ينافس الفيلم مع احد عشر فيلما من أهم النتاجات في السينما العربية على جوائز المسابقة الرسمية.

الفيلم من تأليف وإخراج حمد الصراف، بطولة كل من فيصل العميري، جاسم النبهان من الكويت، فايز قزق، جفرا يونس وسامر إسماعيل من سورية، وغانم زرللي من تونس.

خلال تواجده في الدار البيضاء قال المخرج حمد الصراف: يتحدث الفيلم عن قصة رجل يعاني من ذكريات ليست له، ويتتبع الرموز ليفك لغز هذا الغموض، لكنه يواجه مصاعب

تعرض حياته للخطر، حتى يصل إلى اكتشاف يغير مجرى حياته، كل ذلك بأطر وصيغ سينمائية تمثل المتعة والفرجة السينمائية. وقال الصراف: ويسعدني أن أشير الى ان الفيلم سيعرض في كافة دور العرض السينمائية في الكويت مطلع شهر نوفمبر المقبل بحضور نجوم الفيلم وفريقه كاملا.. كما سيقام عرض خاص للفيلم يوم الخامس من نوفمبر. وقال المخرج حمد الصراف، إن هذه خطوة مميزة ومهمة للسينما الكويتية، كونه عمله الروائي الطويل الأول وهي فرصة لنقل السينما الكويتية للجمهور العربي، ليتم وضع دولة الكويت في قائمة الدول الجادة في صناعة السينما العالمية. ويشير حمد الصراف إلى أن الفيلم تلقى مجموعة من الدعوات الرسمية للمشاركة في مهرجانات سينمائية عدة سيتم الاعلان عنها لاحقا.

وثمّن الصراف الدعم الايجابي الذي تحظى به السينما في الكويت من الجهات الرسمية سواء وزارة الإعلام أو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو القطاع الخاص ممثلا بشركة السينما الكويتية الوطنية سينسكيب، التي وصفها بأنها الداعم الأساسي لصناع السينما في الكويت.

وتابع المخرج حمد الصراف منوها بالمستوى الرفيع الذي تشهده المسابقة الرسمية وايضا بقية التظاهرات والحضور المتميز لعدد من النجوم من بينهم النجم الكويتي القدير داود حسين الذي تم تكريمه خلال حفل الافتتاح.

وذكر المخرج الصراف أن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يقام في الفترة بين 18 و25 أكتوبر الحالي ويشهد تنافسا سينمائيا عربيا واسعا في مسابقتي الفيلم الروائي الطويل والفيلم الروائي القصير. هذا ويترأس لجنة التحكيم المخرج المغربي محمد التازي وتضم اللجنة في عضويتها النجم المصري فتحي عبدالوهاب والنجمة التونسية سهير بن عمار والمخرج العراقي قاسم حول والزميل عبدالستارناجي.

