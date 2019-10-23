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للمرة الثانية على التوالي المخرج تامر حنا وبيبو سعد وجورج فكري يعملون سويا في فيلم غمضة بعد فيلم الظل الذي تحدث عن الاكتئاب ونواتجه الذي ترشح ايضا لجائزة احسن فيلم قصير في مهرجان نيو جيرسي في الولايات المتحدة. في فيلم غمضة نجد ان القصة تغيرت فهذه المرة تدور القصة عن الارهاب والعنف بمختلف اشكاله في الاوطان العربية والفيلم من تأليف واخراج تامر حنا وشاركه في فكرة القصة نانسي ممدوح ومدير انتاج ريتشارد سامي ومدير تصوير بيتر العايدي.

وقال المخرج تامر حنا ان الأحداث تدور حول حدث إرهابي قام به شخص في مكان ما أثناء تواجده مع مجموعة من الاشخاص ومن ثم ينتقلون من هذا المكان الى مكان آخر ومن خلال الاحداث نتعرف على حياة كل شخص كان موجوداً بطريقة موجزة ونحب ان نوجه رسالتنا الى المشاهد ان كل انسان من حقه ان يعيش حياته ولديه العديد من الأحلام والطموحات التي يريد ان يحققها وليس من حق اي شخص ان ينهي حياة الاخر بعمل عشوائي وينهي احلامهم وطموحاتهم ويحكم عليه بالموت.

وذكر حنا ان الجديد في هذا الفيلم انه أضاف عدد الأشخاص وكلهم بشخصيات متساوية فهذا يمثل تحدياً كبيراً له فالعمل ليس قائماً على شخص ولكن على مجموعة يتعاونون سويا وأيضا تمثيل الاطفال فالعمل معهم يأخذ مجهودا كبيرا ووقتا أكثر في تدريبهم على المشاهد والتحدي الاكبر هي مدة التصوير فقد انتهينا من تصوير الفيلم في مدة 10 ايام وموقعي تصوير فقط. وعن سبب اختياره لاسم الفيلم غمضة ذكر ان الموت يحدث في غمضة عين ففجأة كان في مكان وفي ثانية انتقل الى مكان اخر ومع ناس اخرين ولا يعلم من هم.

أما عن ترشحه لمهرجان القصير بالكاف في تونس فقال انه ترشح كأفضل فيلم عربي قصير بين قائمة من الافلام من مختلف الدول العربية منها سورية، الأردن وفلسطين وذلك بعد ترشحه لمهرجان list off وهو مهرجان اون لاين فقط.

من جانبه، قال بيبو سعد انه الشخصية المحورية للفيلم وهي شخصية الارهابي ودوره كان مركباً جدا فهو يحرك جميع الشخصيات الموجودة بالفيلم ومن ثم يحدث تدرج في شخصيته فمشاعر الارهابي تتغير في اول الفيلم لآخره وغير ثابت على وتيرة واحدة فشخصيته متناقضة وتتغير وتتأثر نتيجة الشخصيات الأخرى التي يتحدث معها ويعتبر المشهد الأخير هو أصعب مشهد وأقوى مشهد بالنسبة له لأنه كان مؤثراً للغاية وقد فهمت أن الارهاب لا يخص طائفة معينة أو فئة بالتحديد أو يرتبط بشكل معين بل هو غير محدد الملامح. وأعرب عن سعادته بمشاركة الفيلم لمهرجان القصير بالكاف في تونس وهذا نتيجة الجهد المبذول في صناعة هذا الفيلم ونتمنى ان نشارك في مهرجانات اخرى وننافس الافلام القصيرة المختلفة من جميع البلدان العربية والعالمية.

من جهته، أضاف جورج فكري وهو أحد ضحايا الإرهاب في الفيلم ان دوره كان صعبا للغاية لأنه يناقش مشكلة العنوسة ولكن عند الرجل وذلك بسبب تدهور حالته الاقتصادية وكانت الشخصية بسيطة جدا ولكن تامر قام بتصعيبها لكي أقوم بشخصية عكس بعضها وأيضا معظم شخصيات الفيلم كانت هكذا أيضا يتخللها تناقض شديد بين الواقع وبين ما هو كائن ولكن في النهاية العمل كان ممتعاً جدا مع تامر وبيبو وسعدت بترشح الفيلم للمهرجان .

