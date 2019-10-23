إضاءات

أحيت الفرقة الهنغارية امسية استعراضية مميزة حازت إعجاب جمهور مسرح عبدالحسين عبد الرضا الكويتي الذين تفاعلوا مع باقة من الفنون الموسيقية الشعبية والفلكلورية المستوحاة من التراث الهنغاري. وتفنن أعضاء الفرقة في تقديم لوحات غنائية راقصة مستمدة من التراث الشعبي علاوة على عزف مقطوعات موسيقية تعكس طابع الحياة في هنغاريا واجواء ريفها.جاءت الامسية ضمن سلسلة الانشطة الثقافية التي يقدمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع سفارات الدول المعتمدة بغية التعريف بثقافات الدول الاخرى ولتأكيد دور العمل الثقافي في مد جسور التواصل مع مختلف الشعوب وإثراء المشهد الفني الكويتي على مدار العام.شهد الامسية الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل والامين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس بدر الدويش وسفراء دول عربية واجنبية وعدد من ابناء الجالية الهنغارية.

