علم ومعرفة

ممثلًا لوزير الإعلام ووزير الدولة للشباب والرياضة محمد الجبري، افتتح عبد الرحمن المطيري المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة «أكاديمية الفنون والإعلام للشباب» على مسرح الدعية وسط حضور حشد كبير من الفنانين والإعلاميين والمثقفين: في مقدمتهم الفنان القدير شادي الخليج، سعاد عبد الله، محمد المنصور، عبد العزيز الحداد، والروائي طالب الرفاعي، ود.نرمين الحوطي.

وبصفته رئيس مجلس أمناء الأكاديمية ألقى المطيري كلمة أكد خلالها أن مشروع الأكاديمية يأتي تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ حفظه الله ورعاه ـ لتكون مركزًا إبداعيًا للفنون والإعلام، توفر الفرص للشباب للتعلم والتدريب.

وأشار المطيري إلى أن الأكاديمية بما توفره من ورش ومحاضرات تؤهل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي وتعزز المجالين الفني والإعلامي وفق منهجية إعلامية وبإشراف أساتذة متخصصين.

كما أكد على اهتمام الدولة بدعم ورعاية الشباب وبث الأمل في نفوسهم ورسم صورة إيجابية عن الفن. معتبرًا المشروع من أهم الاستثمارات التي تحقق التنمية والريادة لبلادنا.

ووجه المطيري خلال كلمته الشكر إلى اللجنة الفنية وأعضاء مجلس الأمناء وجميع المتدربين الذين ينعقد الأمل عليهم بما تتيحه لهم الأكاديمية من مهارات لتحويل التحديات إلى فرص.

عقب كلمة المدير العام لهيئة الشباب تم عرض فيلم وثائقي تناول مراحل تأسيس الأكاديمية واستعرض آراء المتدربين الذين التحقوا للدراسة بها.

ثم تحدث الأمين العام للأكاديمية المخرج عبد الله عبد الرسول فتناول مراحل الإنشاء والبرنامج والخطوط العامة للمشروع، حيث كانت البداية من تشكيل مجلس الأمناء والذي بدوره قام بتشكيل اللجنة الفنية التي كانت بمثابة المكتب التنفيذي.

وقال إن النظام الأساسي للأكاديمية يعتمد على برنامج تدريبي مكثف ينقسم إلى قسمين، الأول قسم الفنون ومن أساتذته الفنان حسين المفيدي (التمثيل والإخراج التلفزيوني)، د. عبدالله العابر (التمثيل والإخراج المسرحي)، د. ابتسام الحمادي (تصميم الأزياء)، نورة القملاس (الأداء الصوتي)، ود.فهد المذن (الإضاءة والديكور). أما قسم الإعلام فيضم مجموعة من الأساتذة منهم: د. بسام الجزاف، د.نهى الفيلكاوي، د.علي العرادة، والشاعرة والإعلامية سعدية مفرح.. حيث تضم المناهج مجالات الإعداد الصحافي، والإخراج، وإدارة الحسابات الإلكترونية، والمقال الصحافي، والتصوير، وتصميم الوسائط.

وأشار عبدالرسول في كلمته إلى أن البرنامج التدريبي للقسمين انطلق بالفعل أواخر سبتمبر الماضي ويستمر لمدة شهرين.

كما ذكر أن هيئة الشباب منذ الإعلان عن المشروع تلقت أكثر من 237 رغبة للانضمام إلى الأكاديمية لكن تم الاكتفاء بخمسين متدربًا في هذه المرحلة، على أمل التوسع مستقبلًا، حيث تم إعادة وتجديد مسرح الدعية ليكون مقرًا لها.

ولفت إلى وجود مجموعة من البرامج والورش الموازية أبرزها: ورشة التدريب على التمثيل والإخراج، مشروع المخيم الإعلامي، الموسم السينمائي الشبابي، والموسم الثقافي.

كما أعلن عن فتح الباب للاشتراك في الموسم الثاني للأكاديمية والمقرر إطلاقه في شهري فبراير ومارس القادمين. وختم عبد الرسول كلمته بشكر وزير الإعلام ووزير الدولة للشباب محمد ناصر الجبري على الدعم الكبير والرعاية للمشروع وكذلك المدير العام لهيئة الشباب عبد الرحمن المطيري والوكيل المساعد للهيئة شفيق السيد عمر، إضافة إلى مجلس الأمناء والهيئة التنفيذية والشباب المتطوعين. وباسم أعضاء مجلس الأمناء ألقت الإعلامية القديرة أمل عبد الله كلمة أكدت فيها على أن إطلاق أكاديمية الفنون والإعلام للشباب تعتبر امتدادًا لريادة ومكانة الكويت الثقافية والإعلامية.. وما حققه مبدعو الكويت من إنجازات كبيرة في ظل حكامها منذ مبارك الكبير وإلى عهد صاحب السمو أمير البلاد. وختمت عبد الله بالتأكيد على أن راية الثقافة والفنون ستبقى مرفوعة في الكويت. عقب ذلك قام المطيري والوكيل المساعد وأمين الأكاديمية بتكريم أعضاء المجلس الأمناء، وأبرز الشخصيات والجهات الداعمة، والتقاط الصور التذكارية مع المتدربين، وذلك بحضور ومشاركة الفنانة القديرة سعاد عبد الله والفنان القدير محمد المنصور.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمناء يتكون من عبد الرحمن المطيري رئيسًا، عبد الله عبد الرسول أمين عام الأكاديمية، جاسم النبهان، أمل عبد الله، د.محمد مبارك بلال، حسين المفيدي، بدر محارب، د.عبد الله العابر، د. ابتسام حمادي، نورة القملاس، ود. عيسى الأنصاري ممثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأسامة المخيال ممثل وزارة الإعلام، وعبدالعزيز المجيبل مدير برنامج الأكاديمية.

