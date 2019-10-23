علم ومعرفة

أصدر مشعل الملحم أول كتاب له، وهو عبارة عن كتاب نثر يروي فيه عبر ستين مقاله قصيرة رؤيته لمشاهداته اليومية العابرة، كل مقالة تحكي قصة معينة لرؤية شاهدها أو حكاية عاصرها، ويدعو الكتاب إلى إعادة التفكر في السلوك الإنساني العميق، ومراقبة الأحداث والسلوك البشري بسياق مختلف، كتاب أسماه المهندس مشعل الملحم «60 قلم» كناية عن السنين مقالة التي يحتويها الكتاب، «ستون قلم» يحتوي على مجموعة من الافكار والقصص الروائية التي استقاها الملحم من خلال تجربته الحياتية والشخصية، ويسرد من خلالها مجموعة من الأحداث التي وقعت له أو الافكار التي تجول في خياله، وذلك بطريقة روائية سهلة تصل إلى قلوب القراء مباشرة، الكتاب أقرب لكونه نهج حياة كما يعرفه النقاد.

مؤلف الكتاب، الكاتب مشعل عبدالرحمن الملحم، مهندس مدني في الثامنة والأربعين من عمره حاصل على ماجستير في إدارة الاعمال، كما أنه مدون ومؤلف وكاتب صحافي.. هوى الصحافة منذ بداياته في أوائل التسعينات من القرن الماضي حينما عمل في صحيفة القبس الكويتية، ثم تأهل في المجال الهندسي ليتدرج بعدها في شؤون الاستثمار العقاري الدولي، الملحم متخصص في العلوم العقارية الهندسية، ويرأس حاليا شركة إستشارات هندسية وشركة إستشارات إستثمار عقاري كما أطلق العديد من المبادرات التجارية.

المهندس مشعل جمع بين الشقين الأدبي والعلمي في حياته إذ على الرغم من تخصصه في الهندسة المدنية وشغفه في عالم المال والاستثمار وحصوله على ماجستير في إدارة الأعمال وتدرجه في العديد من الوظائف المالية والهندسية، إلا أن له شغف لاينتهي في الكتابه إذ يكتب في بعض الصحف المحلية، كما أن له العديد من المقالات ذات الرؤية الإنسانية والبشرية العميقة، الملحم عضو جمعية المهندسين الكويتية وجمعية الاقتصاديين وجمعية الصحافيين.

وعرف الملحم كتابه كما يذكر على غلاف الكتاب «ستون قلم» عبارة عن أفكار ومقالات أصيغها في كتاب أجمع فيه خواطر وآراء صالحة للقراءة خارج ظرف الزمان وقالب المكان، هو كتاب لا تاريخ صلاحية له ولا تاريخ انتهاء له، لذلك فهو صالح للغاية».

ويتألف الكتاب من 238 صفحة، ويضم 60 مقالاً متنوعاً ما بين الخواطر والافكار والتجارب الحياتية المختلفة، ويعتبر هذا الكتاب بمثابة التجربة الشخصية الاولى للكاتب مشعل الملحم، حيث يتم حالياً نشره وتوزيعه من خلال دار النشر التابعة لمكتبة «ذات السلاسل».

