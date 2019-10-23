علم ومعرفة

استضاف الملتقى الثقافي برئاسة الروائي طالب الرفاعي ندوة عن «الصحافة الثقافية والعولمة» تحدثت فيها الشاعرة سعدية مفرح.

في البداية تناولت مفرح بدايتها مع الصحافة الورقية من خلال مجلة «آفاق» الجامعية، ثم في القسم الثقافي في جريدة الوطن، ثم «القبس». كما تطرقت إلى مسيرتها الشاعرية الموازية للعمل الصحافي.

وبعد الإشارة إلى تطور الصحافة الصحافة العربية منذ مطلع القرن العشرين وكيف كانت الثقافة تقود السياسة، تغير الوضع بمرور الوقت مع ظهور الحكم الشمولي في العالم العربي حيث عانت الصحافة الثقافية بسبب خلط الثقافة بالسياسة وبزوغ مصطلح «الأمن الثقافي» الذي وضع المثقف المختلف في خانة أعداء الوطن. ومن جهة أخرى حدث خلط الثقافة بالإعلام.

ونوهت مفرح بأن بعض الدول العربية مثل الكويت ومصر ولبنان تمتعت بهامش من الحرية ومن ثم تألقت صحافتها الثقافية واعتبرت أن صحافة الكويت كانت الأفضل في الستينات والسبعينات.

وعزت تراجع الصحافة إلى غياب الحريات، وفي الوقت نفسه نفت أن تكون الصحافة الورقية في حالة احتضار لأن صحافة الخبر والرأي ستظل حية لا تموت، لكن التحدي الكبير يكمن في الحاجة إلى شكل غير تقليدي يناسب تغيرات اللحظة الراهنة.

وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، رغم سرعتها في نقل الأخبار، لكنها لا تصنع الخبر وإنما هي مجرد منصة للنقل.

وعقب المحاضرة تناقش الحضور حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحافة وصناعة الخبر والرقابة وأهمية المقال الصحافي.

