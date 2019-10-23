أول النهار

أكد وزير الشؤون سعد الخراز، حرص الوزارة على متابعة ومراقبة العمل الخيري داخل وخارج البلاد اضافة إلى توجيه الجمعيات والمبرات الخيرية إلى الإلتزام بتوطين المشاريع الخيرية داخل البلاد.

وقال الخراز على هامش رعايته المؤتمر الأول لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية «نحو عمل خيري مشترك» الذي أقيم صباح أمس في قاعة مؤتمرات غرفة التجارة والصناعة بحضور وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح ورئيس مجلس إدارة اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية خالد العيسى الصالح وعدد من كبار الشخصيات في مقدمتهم سيد جواد بوخمسين، أن توطين العمل الخيري يساند المجتمع والحكومة في صب ما يأتي من خير في مساراته المستحقة والاستفادة منه، كاشفا عن توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن قانون العمل الخيري، متمنيا أن يرى النور قريبا مع دور الانعقاد المقبل.

وأوضح ان تجديد القانون جاء نظرا لمواكبة المستجدات باعتبار أن المعمول به حاليا اقر في 1962 وبالتالي لا يتوافق ويواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية في حين جمعت المواد القانونية الجديدة الاحتياجات المطلوبة للعمل الخيري حاليا ومستقبليا.

وزاد: القانون يجمع العمل الخيري والأهلي والمبرات، آملا اقرار قانون آخر للعمل التطوعي بعد الانتهاء من اقرار قانون العمل الخيري الجديد، لافتا إلى ان الوزارة تهدف من خلال اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية توحيد الجهود داخل وخارج البلاد لاسيما في المشاريع الاغاثية.

ودعا الجمعيات والمبرات غير الاعضاء في الاتحاد إلى الانضمام لاسيما وأن الوزارة تهدف إلى توحيد الجهود من خلال اشراك الجمعيات الخيرية اضافة إلى استمرارها في متابعة ومراقبة العمل الخيري داخل وخارج البلاد بدءا من التراخيص وانتهاء بالتقارير الدورية.

وقال الوزير الخراز في كلمة الحفل: ان «تعزيز العمل الخيري في البلاد مراقب ومحمي ومراقب من قبل الوزارة بدءا من التراخيص انتهاء بالتقارير الدورية والأنشطة وتقييمها من قبل الجهات المعنية، مضيفا ان «الجمعيات الخيرية ودورها يدعم توجه الدولة في دعم العمل الخيري إضافة إلى جهودهم نحو توطين العمل الخيري.

بدوره، اكد رئيس الاتحاد خالد الصالح، ان الجهود الخيرية في الكويت ليست جديدة إنما من جبل عليها اهل الكويت منذ القدم، لافتا إلى أن الكويت تشهد وضعاً عالمياً مميزاً في العمل الانساني بدءا من الأمراء وآخرين على رأسهم يوسف الصبيح ويوسف البدر، متمنيا أن يتم يستمر العمل الخيري من قبل اهل الخير تحقيقا لمصلحه الجميع من خلال الجيل الحالي او القادم، مشيرا إلى ان عمل الخير ينسجم مع تاريخ الكويت الذي أنشأ في الماضي ومازال مستمر في مد يد العون للكبير والصغير والبلدان العربية.

وهنأ سمو أمير البلاد الذي يرعى كل الأعمال الخيرية في البلاد حامدا الله عزوجل على عودته سالمها غانما. إلى الكويت.

من جهته، أوضح رئيس مفوضية شؤون اللاجئين التابعه للأمم المتحدة في الكويت سامر حدادين، ان المفوضية والاتحاد يتعاونان في مجال العمل الانساني الدولي ودعم الحاجات الانسانية للاجئين في عدد من بلدان العالم.

ولفت الى ان المفوضية تسعى لتوثيق الشراكة مع الاتحاد واعضائها وذلك استكمالا لجهود الكويت الانسانية السباقة في الجهود المستمرة والتي منحت على اثره لقب مركز العالم الانساني وادرجت من ضمن أعلى عشر مانحين لدى المفوضية بأكثر من400 مليون دولار. وكشف ان الكويت ممثلة ببيت الزكاة كانت أول من قدم المساعدة للروهينغا من خلال بيت زكاة حكومي إضافة إلى جهود أخرى في منح المفوضية تراخيص لتنفيذ حملة تبرعات لتنفيذ حملاتها الانسانية.

ولفت أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في مداخلاتهم، إلى عدم وجود وقف يدعم ميزانية الاتحاد إضافة إلى صعوبة اقناع كل الجمعيات للانضمام، مشيرين إلى أن هناك 58 جمعية ومبرة أعضاء في الاتحاد يعملون تحت راية العمل المشترك.

