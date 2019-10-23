الأولى

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح امس قرارا باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون اقامة الاجانب على ان يبدأ العمل بالقرار الجديد اعتبارا من 21 اكتوبر 2019.

واجاز القرار تحويل سمة الدخول للزيارة الى اقامة عادية في الاحوال التالية:

من يلتحق بإحدى وزارات الدولة او المؤسسات والهيئات العامة، ويقتصر ذلك على المؤهلات الجامعية والتخصصات الفنية، وذلك وفق تقدير مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية.

العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

الالتحاق بعائل للقادمين بسمة دخول زيارة عائلية او سمة دخول للسياحة.

من كان لديه اقامة صالحة ولم يتجاوز بقاؤه 6 اشهر خارج البلاد، واضطر لدخول البلاد بموجب سمة دخول للزيارة.

من دخل البلاد بموجب سمة دخول للعمل وباشر اجراءات الحصول على مستلزمات منح الاقامة ولكن اضطر لمغادرة البلاد، وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد.

الحالات التي تقدرها الادارة العامة لشؤون الاقامة.

وجاء في القرار انه يشترط للحصول على اقامة عادية بالنسبة للقادمين من الخارج للالتحاق بعائل الا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في البلاد عن 500 دينار، على ان يعتد في تحديد ذلك الراتب بالأجر الناتج عن العمل في المهنة التي منح على اساسها الاقامة.

وبشأن منح اقامة عادية للالتحاق بعائل المتواجدين او المولودين داخل الكويت، وكذلك المولودين خارج البلاد الذين لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة لأبوين مقيمين منح القرار مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة حق استثنائهم من شرط الراتب.

واستثنى القرار من شرط الراتب المستشارين والقضاة واعضاء النيابة والخبراء والباحثين القانونيين في القطاع الحكومي، كما استثنى الاطباء والصيادلة واساتذة الجامعة، وموجهي التعليم والمدرسين والاختصاصيين الاجتماعيين ومحضري المختبرات في القطاع الحكومي. وضمت قائمة الفئات المستثناة من شرط الراتب المستشارين الماليين والمهندسين، والائمة والخطباء والمؤذنين ومحفظي القرآن، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية والجامعات الخاصة. وتضمنت أيضاً الهيئة التمريضية والمسعفين والصحافيين والإعلاميين والمراسلين الى جانب المدربين واللاعبين في الاتحادات والأندية الرياضية، والطيارين والمضيفين ومجهزي الموتى والقائمين على دفنهم. وبالنسبة لاعداد العمالة المنزلية ومن في حكمهم اجاز القرار منح 3 عمال منازل لرب الأسرة الكويتية المكونة من 7 أفراد أو اقل، و4 لمن تزيد أسرته على سبعة. وأجاز القرار كذلك منح الفئتين السابقتين عاملا منزلياً اضافيا واحدا مقابل كل فرد من ذوي الاعاقة. ونص القرار على خضوع الحد الادنى لعدد العمالة المنزلية التي تمنح لصاحب العمل للإدارة العامة لشؤون الاقامة، مع مراعاة عدد أفراد الأسرة واعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل.

وفرض القرار 10 دنانير رسوما سنوية على كل عامل منزلي. أما الأسر المقيمة فإن رسوم العامل المنزلي الأول بالنسبة لها هي 200 دينار، ترتفع الى 300 للتالي، ثم تزاد 100 دينار اضافية عن كل عامل جديد. وبالنسبة للإقامة المؤقتة نص القرار على جواز منحها للأجنبي لمدة لا تزيد على 3 اشهر، يجب بعدها ان يغادر البلاد ما لم يحصل على تجديد لها بما لا يجاوز سنة واحدة. وجاء في القرار الجديد الذي اصدره وزير الداخلية: يجوز منح الاقامة العادية للدراسة بناء على طلب من الجهات التعليمية الحكومية او الجامعات الخاصة. وبخصوص الرسوم المفروضة على المعاملات فرض القرار 3 دنانير لسمة الدخول، ودينارين لسمة المرور ودينار واحد لسمة دخول لعدة سفرات عن كل شهر بما لا يجاوز سنة. واذا كان الملتحق بالعائل من غير الزوجة او الابناء يكون رسم اقامته السنوي 200 دينار. وبشأن اذن الغياب خارج البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر اجاز القرار منحها لكل من الدارسين في الخارج والمرضى شريطة اثبات ذلك بشهادة رسمية معتمدة، اضافة الى زوجة المواطن وزوج المواطنة.