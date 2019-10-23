الأولى

في خطوات تستهدف انعاش الاقتصاد الوطني واعادة ترتيب الاوضاع المالية للدولة، تستعد الحكومة لاتخاذ جملة من القرارات التي يمكن أن تحدث ما يشبه الصدمة الايجابية لتعزيز وضع السوق. وأكدت مصادر مطلعة ان الحكومة ستبدأ مطلع العام المقبل بخطوات لتحرير السوق وفتحه بشكل أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال اقرار عدد من القوانين والتشريعات التجارية غير المسبوقة. ووفقاً للمصادر فأن نية الحكومة تتجه صوب رفع اليد تدريجياً عن ادارة معظم المشروعات العامة وتسليمها للقطاع الخاص مع احتفاظها بدور المراقب في عملية هيكلة داخلية لاستثماراتها.

وكشفت المصادر لـالنهار انه في الوقت الذي يتم ترتيب الاوضاع المالية بالداخل بشكل مختلف قامت الهيئة العامة للاستثمار بهيكلة واسعة للكثير من استثماراتها في دول تشهد مخاطر اقتصادية سواء بسبب تداعيات الحرب التجارية أو بسبب الخروج البريطاني المرتقب من الاتحاد الأوروبي. وقالت: استطاعت الهيئة التخارج من عدة استثمارات غير مستقرة وحولت تلك الاستثمارات لأخرى أكثر أماناً، موضحا ان تلك العمليات تمت بعد دراسات مستفيضة حددت الاستثمارات المعرضة للخسائر والاستثمارات المتوقع لها نمو وسط الأزمات. وأشارت المصادر الى ان التخارجات استهدفت شركات ستتأثر مباشرة من الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وشركات أخرى ستكون عرضة لخسائر قاسية حال تطور النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة والعملاق الصيني من جهة أخرى. وتابعت: رغم المخاطر العالمية تحقق الهيئة عوائد جدية مقارنة بصناديق الاستثمار العالمية الأخرى فقد لامست أصولها المدارة نحو 600 مليار دولار.