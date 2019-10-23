الأولى

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أن 52 في المئة من المقبولين للعمل لديها رفضوا الالتحاق بالعمل، مشيرة إلى أن عدد المقبولين للعمل لديها منذ 2013 وحتى 2019 بلغ 2029 موظفاً بناء على 46 إعلاناً للتقدم للوظائف، فيما بلغ عدد من لم يباشر العمل بها واستقال منهم حوالي 1055 موظفاً بلغت نسبتهم 52 في المئة. وأفادت التأمينات في ردها على سؤال برلماني بأن السبب وراء طلبها تعديل جدول مرتباتها مرده إلى عدم قدرة المؤسسة على سد احتياجاتها من الموظفين وجذب الكفاءات اللازمة للنهوض بأعبائها في ضوء التزايد المستمر في الأعمال والعمليات التي تقوم بها لتنفيذ أنظمة التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أن المؤسسة طلبت بتاريخ 2011 و2013 و2018 و2019 تعديل جدول مرتباتها باضافة عنصر جديد للجدول القائم يقرر زيادة في المرتبات في صورة علاوة تشجيعية تضاف إلى البدلات أسوة بما هو معمول في بعض الجهات الحكومية وبما يسهم في الحفاظ على الخبرات واستقطاب الكفاءات.