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بغداد - الوكالات: حملت خلاصات لجنة التحقيق الحكومية في أعمال العنف التي شهدها أسبوع من الاحتجاجات المطلبية الدامية في بغداد ومدن جنوب العراق قادة امنيين وعسكريين المسؤولية عن مقتل أكثر من 150 شخصاً متخذة إجراءات ضد عدد كبير من قادة الجيش واجهزة الامن في سبع محافظات. (طالع ص 18).

وأفاد تقرير رسمي امس صادر عن «اللجنة الوزارية العليا» التي تشكلت بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن حصيلة الاحتجاجات الشعبية قبل أسبوعين بلغت 157 قتيلاً غالبيتهم من المتظاهرين ومعظمهم في العاصمة بغداد. وإذ أشار التقرير إلى أن ما يقارب «70%» من القتلى قضوا بالرصاص الحي «في الرأس والصدر».

وأعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة.وأوضح التقرير أن عدد القتلى هو 149 مدنياً، وثمانية من عناصر القوات الأمنية، سقطوا بين الأول والسادس من أكتوبر في بغداد والمحافظات الجنوبية التي امتدت إليها الحركة الاحتجاجية.ومن بين القتلى 107 مدنيين وأربعة عناصر أمنية سقطوا في بغداد وحدها. وحملت اللجنة مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود «مواقع للقنص» من دون تحديد هوية القناصة. وفي السياق نفسه، أوصت اللجنة بإعفاء قادة من الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب، ومكافحة الجريمة والاستخبارات والأمن الوطني، مع نشر أسمائهم.