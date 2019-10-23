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بيروت - كونا: قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري أمس ان الحكومة لديها مهمة حماية التعبير السلمي عن المطالب الشرعية مؤكدا انها لن تسمح لأحد أن يهدد المتظاهرين.

واضاف الحريري في بيان صادر عن رئاسة الحكومة بعد اجتماعه بمجموعة الدعم الدولية للبنان ان الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة هي خطوة أولى وحصل توافق في الحكومة بشأنها. واوضح ان الاجراءات لم تتخذ من أجل طلب المتظاهرين التوقف عن التظاهر أو التعبير عن غضبهم واذا كانت الانتخابات المبكرة طلبهم فان صوتهم وحده سيقرر. بدوره قال المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ان مجموعة الدعم الدولية عبرت عن دعمها للاهداف الاصلاحية والقرارات المعتمدة من الحكومة والتي تتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني. واشاد باسم المجموعة بالتعبير الديموقراطي للشعب اللبناني ومطالبته باصلاحات بنيوية وتغييرات اجتماعية مسؤولة ومقبولة يجب أن تتم معالجتها وبالسلوك المسؤول الذي انتهجته القوى الامنية واحترامها حق الشعب بتظاهرات سلمية. وتضم مجموعة الدعم الدولية للبنان سفراء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا والصين والاتحاد الأوروبي والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وممثل جامعة الدول العربية.