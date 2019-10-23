الأولى

حذر مسؤول مصري امس من أن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة الاثيوبي لكنه اكد ان القاهرة تفضل الحوار والحلول السياسية في حين قال نائب بارز في البرلمان المصري انه المجلس النيابي سيمنح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفويضا بالحرب اذا منعت إثيوبيا المياه عن مصر.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس امس عن مسؤول مصري قوله لقد سئمنا من التسويف الإثيوبي واضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر هويته لأنه غير مخول بالحديث للصحافة لن نقضي حياتنا في محادثات عديمة الفائدة، جميع الخيارات مطروحة، لكننا نفضل الحوار والوسائل السياسية. وتواصلت مصر مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا، آملة في التوصل إلى اتفاق أفضل عبر وساطة دولية. وقال البيت الأبيض في وقت سابق من الشهر انه يدعم اجراء محادثات للوصول الى اتفاق دائم مع احترام حصص كل طرف من مياه النيل.

وقال محمد الملا، المسؤول في وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة ستحيل النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حال رفضت اثيوبيا الوساطة الدولية.

الى ذلك، أكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، اللواء ممدوح مقلد، أن إثيوبيا إذا منعت عن مصر المياه، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل أن تصل الأمور لهذا الحد.

وقال مقلد في تصريحات خاصة لشبكة روسيا اليوم الاخبارية امس لن نصمت إذا منعت إثيوبيا المياه عن مصر، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل في أن تصل الأمور لهذا الحد، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول حشد الملايين لخوض حرب ضد مصر لها أهداف أخرى.

وأشار إلى أن هذه التصريحات هدفها محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي لدفع شعبه لكي يلتف حول قيادته السياسية، مؤكدا أن مصر لم تعلن أن لديها نية لمحاربة إثيوبيا، وهذا التصريح دعائي قد تكون له أهداف أخرى.