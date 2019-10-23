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عواصم - الوكالات: عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات امس في مدينة سوتشي الروسية مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان الذي هدد باستئناف العملية العسكرية ضد القوات الكردية في سورية. وفي حين اعلنت موسكو انه جرى بحث مسؤوليات الاشراف على حقول النفط في شمال سورية بينما اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد ان معركة ادلب «هي الاساس»....(طالع ص 18).

وجاء اللقاء في منتجع سوتشي جنوب روسيا قبيل انتهاء المهلة التركية لانسحاب المقاتلين الأكراد من اجزاء من سورية بموجب اتفاق برعاية الولايات المتحدة. وصرح الرئيس الروسي اثناء جلوسه مع اردوغان انه يعتقد ان العلاقات الجيدة بين البلدين «ستسمح لنا بايجاد حل حتى لأصعب القضايا». وصرح اردوغان قبل توجهه الى روسيا بانه سيناقش مع بوتين الخطوات لانهاء وجود المقاتلين الأكراد في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري. واضاف «اذا لم يتم احترام الوعود التي قطعها الأميركيون، ستُستأنف العملية بعزم اكبر» مشيرا الى الهجوم العسكري الذي سنه الجيش التركي وفصائل سورية متحالفة معه تحت اسم «نبع السلام».

الى ذلك قالت وزارة الخارجية الروسية انه من الضروري ان يوضح اجتماع بوتين- اردوغان، مسألة الاشراف على مناطق انتاج النفط في شمال سورية وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، اوليغ سيرومولوتوف انه «من الصعب الآن في ظل النزاع المسلح الحديث عن التزامات كل طرف، انتظروا لقاء الرئيس الروسي مع اردوغان في سوتشي، وأعتقد ان المسألة ستتضح بشكل كاف».