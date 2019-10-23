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اكد مدير ادارة الاطفاء اللواء خالد المكراد انه لا يوجد بقانون قوة الاطفاء الجديد أي عقوبات إضافية على رجال الإطفاء غير الموجودة في القانون الحالي.

واشار المكراد في تصريح للصحافيين امس عقب حضوره اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى اخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار على ان يتم استكمال مناقشة مواد القانون في الاسبوع المقبل. بدوره اكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي وقوف اللجنة مع حقوق رجال الإطفاء، معتبرا إياها خطا احمر. وقال: بحثنا مشروع قانون لتنظيم الادارة العامة للإطفاء مؤلفا من 25 مادة، ونحن حريصون على صون حقوق الاطفائيين، وبإذن الله سنصل الى تشريع مميز مرضٍ عنه من جميع الأطراف، وسنقابل في الأيام المقبلة نقابة العاملين بالإطفاء وبعض الاطفائيين للاستماع الى ارائهم حتى نصل الى توافق حول القانون.

واضاف: كان مسؤولو الاطفاء متفهمين مطالب النواب، وقد كلفنا مستشاري اللجنة بالتباحث مع مستشاري الإطفاء للوصول الى صيغة تكفل حقوق الاطفائيين وتتضمن مزايا لهم نظرا لجهودهم في مواجهة الأزمات والحوادث وانقاذ الأرواح، وقد شاهدناهم في الشتاء الماضي يبذلون كل جهد لإنقاذ الشعب من مخاطر الأمطار وحالات الغرق وتعطل السيارات ويتعاملون بتميز مع غرق بعض المنازل.