الأولى

أكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي ان لجنة النظافة العامة أوصت باستخدام تقنية تصميم صناديق القمامة تحت الأرض في المناطق السكنية الجديدة، مبيناً أن هذه التقنية لابد ان تدخل ضمن البنية التحتية للمناطق السكنية الجديدة. جاء ذلك خلال رد المنفوحي على سؤال من العضو مشعل الحمضان بشأن تصميم صناديق القمامة تحت الأرض. ورد المنفوحي على اقتراح من الحمضان بشأن استحداث انعطاف جانبي في الشارع الفاصل بين العارضية الحرفية والعارضية الصناعية (شارع محمد نزال المعصب)، لافتا الى انه بدراسة المقترح ونظرا لوجود ازدحام مروري مستمر على شارع محمد نزال المعصب وخاصة جهة الإشارة المرورية، تبين ضرورة استحداث فتحتي استدارة عكسية بنفس الاتجاه.