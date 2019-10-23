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اكد وزير الشؤون سعد الخراز حرص الوزارة على دعم وتشجيع العمل الخيري وتنمية ايراداته وتنظيمه من خلال تعزيز رقابتها على الجهات الخيرية بالتعاون مع العديد من جهات الدولة لافتا الى التوجه نحو توطين العمل الخيري.

واضاف في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاول لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية امس ان الوزارة حريصة على القيام بالدور المنوط بها بدءا من اشتراطات حصول المبرات والجمعيات الخيرية على التراخيص الرسمية ثم متابعة نشاطها ومراقبة مدى التزامها بالقوانين والنظم اضافة الى مراجعة التقارير الدورية المرفوعة منها عن انشطتها وتقييمها من قبل الجهات المعنية.

واشار الى ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد لتنظيم هذا العمل في اطار معالجة اي ثغرات، لافتا الى ان القانون مدرج على جدول اعمال مجلس الامة. وقال الخراز انه ستتم مناقشة المشروع في دور الانعقاد القادم معتبرا انه يعد «قفزة تنظيمية كبيرة في مجال العمل الخيري اذ يغطي ثغرات عدة في القانون الحالي». واكد ان توحيد الجهود يسهم في توطين العمل الخيري وتوجيهه الى الشرائح التي تحتاج الى مساعدات انسانية لمساندة الدور الذي تقوم به الدولة تحقيقا لمبدأ تعزيز الشراكة المجتمعية.