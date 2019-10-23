الأولى

عاد النائب السابق فهد الخنة المحكوم في قضية دخول المجلس الى البلاد مساء امس قادما من اسطنبول لتنفيذ الحكم الصادر بحقه. وقال الخنة عبر حسابه على تويتر: سأعود الى ارض الوطن بحفظ الله اليوم «أمس» الثلاثاء 22 اكتوبر 2019 الساعة 5:45 على الكويتية من اسطنبول اسأل الله الفرج لي ولاخواني المحكومين في قضية المجلس.

وعند وصوله مطار الكويت كتب الخنة تغريدة قال فيها: الحمد لله وصلنا الكويت العزيزة بالسلامة.. حفظ الله الكويت وشعبها الأصيل من كل سوء بفضله ثم برعاية سمو الأمير وسمو ولي العهد.

وتمت احالة الخنة من قبل أمن المطار الى ادارة تنفيذ الأحكام.