دوليه

نقل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم امس نهائي مسابقة كأس الاتحاد بين فريقي العهد اللبناني ومضيفه «25 أبريل» الكوري الشمالي المقررة في 2 نوفمبر المقبل في بيونغ يانغ إلى مدينة شنغهاي الصينية، بعد اسبوع من مباراة جدلية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية اقيمت دون جماهير ونقل تلفزيوني.وجاء في بيان الاتحاد القاري «نظرا للعقوبات الحالية السارية على كوريا الشمالية، حذر الشركاء التجاريون للاتحاد الآسيوي.. من التحديات في انتاج وبث المباراة النهائية، وهي واحدة من أكثر الاحداث المتوقعة في روزنامة الاتحاد الاسيوي».

