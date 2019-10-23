دوليه

كبَد شيفيلد يونايتد الصاعد هذا الموسم الى دوري الدرجة الانكليزية الممتازة ضيفه ارسنال خسارته الثانية هذا الموسم بفوزه عليه 1- 0 اول من امس في ختام المرحلة التاسعة .وكان ارسنال يمني النفس بالصعود الى المركز الثالث من خلال حصد نقاط المباراة لكنه سقط بهدف وحيد سجله مهاجم شيفيلد الفرنسي ليس موسي في الدقيقة 30 اثر تمريرة رأسية من جاك اوكونيل تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك.وبقي ارسنال خامسا برصيد 15 نقطة، في حين ارتقى شيفيلد يونايتد الى المركز التاسع مع 12 نقطة.ومرة جديدة، استغنى مدرب ارسنال الاسباني اوناي ايمري عن خدمات صانع العابه الالماني مسعود اوزيل بالكامل في حين تواجد المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد شفائه من الاصابة.ونجح شيفيلد يونايتد في فرض رقابة لصيقة على هداف ارسنال الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ صاحب 49 هدفا في 75 مباراة خاضها في صفوف المدفعجية فلم يشكل اي خطورة حقيقية على مرمى اصحاب الارض.وكانت الفرصة الابرز لارسنال عندما وصلت الكرة للظهير الايسر البوسني سياد كولاسيناتش فمرر كرة عرضية متقنة باتجاه العاجي نيكولا بيبي لكن الاخير اهدر فرصة ذهبية على باب المرمى المشرع امامه تماما (21). وضغط ارسنال في الشوط الثاني املا في ادراك التعادل واشرك مدربه مواطنه داني سيبايوس ثم لاكازيت لمحاولة تعديل النتيجة لكن دون جدوى حيث صمد دفاع شيفيلد يونايتد ببسالة وتألق حارس دين هندرسون المعار من مانشستر يونايتد في الذود عن مرماه ليخرج فريقه بفوز ثمين.

