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3 إصابات في الأصفر .. وتوصية بمعاقبة الرياحي

بنيان: لقاء الكويت مفصلي

حافظ ضاحي
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الأربعاء 23 أكتوبر 2019

أكد رئيس جهاز الكرة بنادي القادسية ناصر بنيان أن لقاء الكويت بعد غد في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز بالغ الاهمية ومفصلي للاصفر، قائلا: «على ضوء نتيجة المباراة سيتم تحديد موقف الفريق فلابد من الفوز وتعويض التعادل امام الساحل اذا ما أراد الفريق المنافسة على الصدارة ..ففي حال التعثر سيتسع فارق النقاط مع الكويت وما بالك في الجولة الرابعة مما يعني ان الفريق سيتراجع للخلف وخصوصا ان الفرق الاخرى ستجتازه في الترتيب».
وأوضح بنيان: «صفوف الفريق تعاني من عدة اصابات منها اصابة عيد الرشيدي بتمزق بالعضلة الخلفية ستمنعه من المشاركة وكذلك خالد الرشيدي الذي يشكو من اصابة مزمنة في الظهر سيتحدد موقفه اليوم.. كما لحقت بمشعل فواز اصابة عبارة عن تمزق عضلي ويخضع للعلاج حاليا».
وأشار بنيان الى ان الجهاز الفني والاداري رفعا توصية بمعاقبة اللاعب احمد الرياحي لمجلس الادارة من اجل اتخاذ القرار المناسب تجاهه على ضوء تصرفه اثناء اللقاء الماضي ضد الساحل بعدما رفض المشاركة في الدقائق الاخيرة، مشيدا في الوقت ذاته بشجاعة اللاعب الذي ابدى اعتذاره للجهاز الاداري والفني ولزملائه اللاعبين ولجماهير النادي بعد هذا الموقف.
وقال بنيان: «يبقى احمد الرياحي احد ابناء النادي المخلصين والتصرف الذي بدر منه قد يتعرض له اي لاعب وخصوصا انه اعترف بالخطأ وهناك اجراءات تأديبية بحقه تبقى من اختصاص الادارة».


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