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أشاد نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد بمسيرة لاعب المنتخب الوطني والأصفر السابق عبدالرحمن الموسى وما قدمه طوال مشواره الرياضي سواء مع الأندية التي مثلها أو المنتخبات الوطنية، وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة لخدمة الرياضة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه الى العمل الإداري أو الفني مع الأندية أو المنتخبات الوطنية مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب. فيما شكر الموسى الفهد على دعمه وتكريمه له في مهرجان اعتزاله الذي سيقام على هامش مباراة القادسية والكويت مساء بعد غد ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز برعاية رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد.

