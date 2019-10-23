محلية

اعلن نادي الرياضات البحرية اول من امس حصوله رسميا على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للرياضات البحرية (يو.اي.ام) وذلك خلال الاجتماع السنوي لاعضاء الاتحاد في مدينة كنجدوا الصينية. وقال مدير لعبة «الجت سكي» في النادي ابراهيم رمضان ان هذه العضوية هي الاولى في تاريخ الرياضات البحرية الكويتية.واضاف رمضان ان العضوية الى الاسرة الرياضية الدولية للعبة ستشكل «قفزة نوعية» للنادي لاسيما ان الاتحاد واعضاءه من الفاعلين في اللجنة الأولمبية الدولية ولجنة مكافحة المنشطات (WADA) .

وبين ان حصول النادي على العضوية الكاملة سيسهم بشكل كبير في تطوير الرياضات البحرية من كافة الجوانب وسيضع الكويت على الخارطة العالمية من خلال استضافة البطولات المعترف بها دوليا.من جانبه اعرب المتسابق يوسف العبدالرزاق عن بالغ اعتزازه لتمثيل النادي في هذا الاجتماع الدولي موضحا انه تمت الاشادة بجهود النادي بالرغم من حداثة تأسيسه.واشار الى ان الاصرار على العمل الجاد والانخراط في العمل مع الاسرة الرياضية الدولية تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية من قبل إدارة النادي الجديد كانت واضحة لدى جميع الأعضاء الذين يمثلون 33 دولة ذات عضوية كاملة اذ ان هناك عددا من الدول لديها عضوية جزئية (غير كاملة).

واسس نادي الرياضات البحرية في شهر ابريل الماضي من قبل الهيئة العامة للرياضة ويهدف الى استقطاب الطاقات الوطنية في هذه الرياضات.

