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انتزعت الماليزية شالين زولكيفلي امس، باكورة ذهبيات بطولة آسيا الخامسة والعشرين للبولينغ للرجال والسيدات والمقامة حاليا في البلاد برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث حلت اولى في منافسات فردي السيدات.

وجمعت زولكيفلي 1498 نقطة، متقدمة على الإندونيسية ناديا برامانيك التي ظفرت بالميدالية الفضية (1492)، والماليزية سين لين جاين التي احرزت البرونزية (1471).

واتسمت اولى مسابقات البطولة التي تشهد مشاركة 228 لاعبا و لاعبة يمثلون 27 دولة وتستمر حتى 30 أكتوبر الحالي، بالقوة و الندية، اذ جاءت الارقام متقاربة جدا ولم تحسم النتائج الا في الجولة الاخيرة.

الى ذلك، يتواصل توزيع الميداليات الذهبية في البطولة من خلال مسابقتي فردي الرجال وزوجي السيدات اللتين تقامان اليوم. وتبدأ منافسات فردي الرجال من خلال الجولة الثانية والاخيرة في الساعة التاسعة و10 دقائق صباحا وتختتم في الثانية عشرة و40 دقيقة ظهرا. كما تنطلق منافسات زوجي السيدات في الساعة الثانية و20 دقيقة بعد الظهر وتختتم في الخامسة و50 دقيقة مساء.

وكانت الجولة الاولى التي اقيمت امس، شهدت مشاركة 4 لاعبين كويتيين وهم: خالد الدبيان وباسل العنزي واصيل الرومي ومصطفى الموسوي، وقد خاضوا منافسات قوية مع الماليزيين والكوريين الجنوبيين واليابانيين. ويبدو ان الجهاز الفني للمنتخب اشرك الدبيان في الجولة الاولى لرفع الضغط المعنوي عن كاهل اللاعبين، علما انه وضع جاسم الصقر وصالح حبيب في الجولة الثانية، فاللاعب الاول يملك خبرة كبيرة في البطولات الخارجية، في حين ان الثاني الذي ينافس في مسابقة كبرى.

ومن المعلوم ان الماليزي تيمي تان توج بذهبية فردي الرجال في السخة السابقة للبطولة التي اقيمت في هونغ كونغ عام 2016، وتلاه التايلندي انوب ارومسارارون ومايكل ماك من هونغ كونغ. اما ذهبية زوجي السيدات، فذهبت آنذاك الى الماليزيتين سين لي جاين وايثر تشيه على حساب ثنائيين من كوريا الجنوبية.

