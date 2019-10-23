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يغادر وفد المنتخب الكويتي للجمباز اليوم الى تونس تمهيداً للمشاركة في البطولة العربية للجمباز الفني والإيقاعي التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 23 أكتوبر الحالي وحتى الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة 13 دولة، فيما ستعقد على هامش البطولة اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة.

وصرح نائب رئيس الاتحاد الكويتي للجمباز ورئيس الوفد ناصر الهلفي ان المنتخب خاض استعداداته بكل حماس على صالة النادي العربي، مؤكدا ان طموحات اللاعبين عالية في هذا المحفل العربي الذي يتطلع فيه الوفد الكويتي الى اعتلاء منصات التتويج ورفع العلم الكويتي بعد سنوات من الغياب عن المناسبات الرياضية الخارجية بسبب الايقاف الذي فرض على الرياضة الكويتية لمدة 3 سنوات.

وافاد الهلفي بأن الوفد الكويتي سيضم فريقا للفتيات سيشارك لأول مرة في تاريخ اللعبة في الكويت في حدث خارجي، مضيفا ان هذه السابقة جاءت في ظل التعاون مابين الاتحاد ومدارس وأكاديميات الجمباز الخاصة في الكويت، وبدعم من اللجنة الاولمبية والهيئة العامة للرياضة.

واشار الى ان وفد المنتخب يضم 12 لاعبا و14 لاعبة الى جانب 3 مدربين هم: صلاح عسكر والاوكراني فيتالي ارسنيف والصيني بونغ دينغ، و 3 حكام هم: حيدر الجعفر وبدر الكندري وحمد الموسوي فضلا عن اداري الوفد محمد الديحاني.

اما اللاعبون فهم: هاشم السليم وعلي حيدر ومشاري الدريويش وصباح السبيعي وناصر صرخوه (لفئة العمومي)، ومحمد حسين ومحمد الرامزي وجراح الجمعة ومهدي السليم (فئة الشباب)، وعبدالله مقداد ومحمد الحاتم وسعود الحساوي (فئة الناشئين)، في حين يتكون منتخب الفتيات من اللاعبات: جنى الحميضي، لولو الصالح ، دانة روي، منيرة الغملاس والعنود الصباح (للجمباز الفني)، وجوري الصالح ،مها الصقر ، ياسمين معرفي وشيخة الطباخ ، نور الرزيحان، رانيا المرزوق، شيخة العوضي، ليان هادي وليان بهبهاني (للجمباز الإيقاعي).

وتمنى الهلفي ان يسجل المنتخب الكويتي حضوراً قوياُ في البطولة وأن يثبت جدارته في المنافسة رغم الظروف التي مرت بها الرياضة الكويتية خلال السنوات الماضية، مبديا ثقته باللاعبين واللاعبات وقدرتهم على تحقيق النتائج التي يتطلع اليها مجلس ادارة الاتحاد الذي حرص على تسخير جميع امكاناته من اجل تسجيل افضل مشاركة في البطولة.

وتقدم الهلفي بالشكر للهيئة العامة للرياضة وعلى رأسها د.حمود فليطح ونائبه لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا وللجنة الأولمبية بقيادة الشيخ فهد ناصر الصباح على دعمهم للاتحاد الساعي الى النهوض برياضة الجمباز حتى تصبح من ابرز الألعاب التي تحقق الإنجازات باسم الكويت.

