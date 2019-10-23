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يعاني الناس الكثير من أجل فقدان الوزن، ولكن جميع الحميات الغذائية تجعلك تجوع بشكل كبير ما يجعل البعض يفقد حماسه بعد فترة وجيزة.

إذا لم يكن لديك إرادة حديدية، فسيتسبب الجوع في التخلي عن هذه الحميات بسرعة، ولهذا قدم موقع Healthline خطوات سهلة تساعدك على فقدان الوزن مع عدم الشعور بالجوع الشديد:

1. قلل من السكريات والنشويات..عندما تفعل ذلك، تنخفض مستويات الجوع لديك وينتهي بك الأمر في تناول سعرات حرارية أقل بكثير، حيث بدلا من حرق الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، يبدأ جسمك في التغذية من الدهون المخزنة.

فائدة أخرى لخفض الكربوهيدرات هي أنه يخفض مستويات الأنسولين، مما يتسبب في تخفيف الضغط على الكلى من الصوديوم والماء الزائد من الجسم.

2. أكل البروتين والدهون والخضراوات.. يجب أن تتضمن كل واحدة من وجباتك مصدرا للبروتين، ومصدرا للدهون وخضراوات منخفضة الكربوهيدرات.

بناء وجبات الطعام الخاصة بك بهذه الطريقة سيؤدي تلقائيا إلى إدخال كمية الكربوهيدرات في النطاق الموصى به من 20 إلى 50 جراما يوميا.

3. الذهاب إلى الصالة الرياضية 3 مرات في الأسبوع.

