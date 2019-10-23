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كشفت مجموعة من العلماء عن فوائد البطاطس المهروسة بالنسبة لجسم الإنسان وخاصة الرياضيين.

وأكد العلماء أن البطاطس المهروسة تعزز الأداء والقدرة البدنية حيث تعتبر بمثابة «وقود السباق» بالنسبة للرياضيين.

ووجد الباحثون أن البطاطس المهروسة كانت تعمل جيدا بل أفضل من «جل الكربوهيدرات» المليء بالسكر الذي يفضله الرياضيون ولكنه باهظ الثمن.

وقال الباحث الرئيسي البروفيسور نيكولاس بورد: «أظهرت الأبحاث أن تناول المواد الهلامية الكربوهيدراتية المركزة أثناء التمرين لفترة طويلة يعزز توافر الكربوهيدرات أثناء التمرين ويحسن أداء التمرينات».

وأضاف، «هدفنا هو توسيع وتنويع خيارات تأجيج سباق الرياضيين وتعويض التعب بسهولة».

وتابع، «أثناء ممارسة التمرينات الرياضية الشديدة، يحتاج الجسم إلى الوقود الكربوهيدراتي، لأن يعتبر ناقل الطاقة الأكثر كفاءة إلى العضلات المرهقة، مقارنة بالبروتين والدهون. يتم صناعة المواد الهلامية الكربوهيدرات، ليتم تقديمها أثناء التنقل كوجبة خفيفة».

وشدد الباحث الرئيسي: «تعد البطاطس المهروسة بديلاً واعداً للرياضيين، لأنها تمثل مصدراً فعالا كثيف التغذية قليل الكلفة».

