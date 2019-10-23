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تبحث منصة مشاركة الصور «إنستغرام» عن طريقة لمساعدة المستخدمين في تحسين حسابك في حال الشعور بالفوضى من خلال اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدم تجميع الحسابات التي يتابعها لتسهيل إدارتها. ورصدت هذه الميزة قيد الاختبار من قبل الباحثة في مجال تطبيقات الأجهزة المحمولة، جين مانشون وونج Jane Manchun Wong. وتتيح الميزة بشكلها الحالي لك فرز جميع الحسابات إلى فئات مختلفة، على سبيل المثال، الحسابات التي تفاعلت معها على الأقل خلال آخر 90 يومًا من حيث الإعجاب بمشاركاتهم أو الرد على قصصهم، والحسابات التي لديها أكبر عدد من المشاركات في حسابك على مدار التسعين يومًا السابقة.

كما سيتم تجميع وفرز تلك الحسابات إلى فئات مختلفة وفقًا لنوع المحتوى الذي تعرضه، مثل منشورات الفن أو السفر أو الرياضة. وتسهل القوائم الناتجة على المستخدم فحص جميع الحسابات التي يتابعها، وفي حال وجود أي حساب لم تعد ترغب في رؤية محتواه، فكل ما عليك هو النقر فوق زر المتابعة بجوار اسمه لإبعاده من خلاصتك.