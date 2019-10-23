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افتُتح أول بنك للشعر في العالم في مدينة مانشستر البريطانية، بهدف جعل «تساقط الشعر شيئا من الماضي». وسيدفع الرجال مبلغا قدره 2500 جنيه استرليني، مقابل تجميد عينة من شعرهم بهدف استنساخ الخلايا الرئيسة في المختبر في وقت لاحق، وحقنها في فروة الرأس مرة أخرى لاستعادة «شعر الشباب». ويعاني زهاء 6.5 ملايين بريطاني من الصلع، حيث يؤدي مزيج من الجينات والهرمونات إلى تساقط الشعر تدريجيا من الجبهة وأعلى فروة الرأس. وفي الوقت الحالي، تقتصر خيارات العلاج على العقاقير، التي يمكن أن تكون لها آثار جانبية، وكذلك زراعة الشعر ذات النتائج المتغيرة. ومنذ أغسطس، أخذ المدير الطبي للبنك، جراح زراعة الشعر بسام فارجو، عينات من رجال يرغبون في الاحتفاظ بـ «بوليصة تأمين» الشعر للمستقبل.

