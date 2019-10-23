وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من مسعود برزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني في جمهورية العراق أعرب فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد ببرقية شكر جوابية إلى مسعود برزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني في جمهورية العراق ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه من تهان ومشاعر طيبة وتمنيات صادقة راجيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.

واستقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان امس الشيخ جابر العبدالله، كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اثر عودته للبلاد بعد ان قام بزيارة رسمية الى جمهورية مصر العربية. واستقبل سموه النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.

